İstanbul'daki kritik toplantı sonrası Cüneyt Paksoy'dan önemli notlar

Stratejist Cüneyt Paksoy bir televizyon canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sayın Bakan, dünyanın önemli bir dönemden geçtiğini hatırlatarak daha önce görülmemiş ancak 29-30 buhranı ile karşılaştırılacak bir dönemden geçtiğini hatırlatarak Türkiye'nin 2020'ye girerken değişim olarak kodladığı üretim odaklı planda, kaldığı yerden devam edebilmesi için 'her şeyi yapıyoruz' dedi.

YEP'in değişim içerisinde belirlenen hedeflerinin asla geride bırakılmayacağını belirtti. Yinede virüs sürecinde oluşan olağanüstü dönemin oluşan etkilerini giderene kadar gerçekçi hedeflerle ilerleneceğini 2021'den itibaren YEP'in hedeflerini tutturma ve geliştirme gayreti içinde olacaklarını belirtti.

Finansal güvenlik alanında da önemli adımların atılacağını belirten Sayın Bakan "2018-2019 disiplin ve dengelenme rotasyonu içinde atılan regulasyonları devam ettirmek ve geliştirmek amaçlı, 'piyasaları proaktif bir şekilde bire bir yakından takip ediyoruz." dedi.

Swap tarafında G20 içindeki çeşitli ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini kısa ve orta vadeli kaynak arayışları devam ederken mali disiplinde çok fazla taviz vermeden ama yinede mali bütçe dengelerinin verdiği konforlu alanın ekonomik aktivitenin, üretim ve istihdamın korunması için kullanıldığını ve kullanılmaya devam edeceğini belirtti. Swap tarafında görüşmelerin sadece kaynak amaçlı değil. Ticaret açığı verdiğimiz ülkelerle ticaret hacmimizin yavaş yavaş dengeye getirecek bir süreçle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Yerel para cinsinden karşılıklı bir üçüncü para birimine ihtiyaç olmaksızın daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağını belirtti.

SERMAYE PİYASALARI İÇİN ÖNEMLİ VURGULAR YAPILDI

Toplantıda sermaye piyasaları için önemli vurgular yapıldı. Sermaye piyasalarının derinleştirileceğini yeni enstrümanların devreye konulacağını, yatırımcıya alternatif seçenek sunarak sermaye piyasalarının geliştirilmesini amaç edindiğini belirti.

Yatırım bankacılığı, katılım, risk sermayesi gibi alanların devreye sokularak kaynak arayışlarının sadece bankacılık sistemi üzerimden kredi kullandırma amaçlı kurgulanmayacağını belirtti. Bu yönde çalışmaların devam ettiğini hatırlattı.

Borsa'nın geliştirilmesi halka arzının kolaylaştırılması uzun vadeli yatırımcılar kazanmak adına vergi teşvikleri de dahil önemli yapısal çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞAN ÜLKE OLDU

Böylelikle kur, faiz, mevduat gibi enstrümanların döngüsünden yatırımcıyı kurtarmak ve yeni imkanları yatırımcının seçeneklerine sunmak amaçlı ilerlediklerini belirtti. Yerli yatırımcıyı ve Türkiye'ye güvenen yabancı yatırımcıyı koruyacak yasal önlemlerin genişletilerek saha sağlıklı bir sermaye piyasası ve tam işlerlik ve korumacılık içermeyen serbest piyasa koşullarının devam edeceğini ve bundan asla vazgeçilmeyeceğini belirtti.

Türkiye pozitif ayrışan ülke oldu. Corona virüs sürecinde özellikle gelişmiş ve gelişen birçok ülkenin ciddi sıkıntılarla mücadele ettiğini, Türkiye'nin bu süreçte kendi mücadelesini verirken proaktif bir yönetim anlayışı içinde enflasyon, faiz, kur seviyelerini belli bir dengede tutarak görece diğer bir çok ülkeden pozitif ayrışma gösterdiğini belirtti.

Değişim hikayesi içinde üretimi, katma değer, inovasyon ve teknolojiyi de kullanarak geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Sayın Bakan ithalat konusunda da korumacı önlemlerin bütün dünyada arttığı virüs sürecinde kendi ürettiğimizi tüketen, ithalatı azaltan ancak ihracatı destekleyecek nitelikli ithalata imkan vereceklerini belirtti.

Üretimi desteklemek, üretimi geliştirmek ve pandemi sonrası oluşan tedarik zinciri probleminde birçok ülkeyle stratejik ortaklık tanımı içerisinde ikili, üçlü veya bölgesel görüşmelerin devam ettiğini hatta küresel ölçekte büyük grupların ve şirketlerin Türkiye'de üretim yapma konusunda şirketlerle de görüşmelerin devam ettiğini önümüzdeki süreçte bu konuda bazı müjdeli haberlerinde gelebileceğini belirtti.

Vergi affı gibi konulara çok sıcak bakamadıklarını ancak vergi teşvikleri gibi konularda sektörlerle beraber en iyiyi bulma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

TÜRKİYE BU İŞİN KAZANAN TARAFI OLACAK

İstihdamın korunması ve istihdam kaybının telafisi, istihdamın geliştirilmesi ve güçlenmesi için Çalışma Bakanlığı'nın yeni bir paket hazırlığı içerisinde olduğunu ifade etti.

Tarım konusunda da reform çalışmalarının devam ettiğini, tarımda yeterlilik konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Öte yandan ihracatı dahada artıracak konuma gelmeyi hedefledikleri ifade etti.

Ayrıca virüste ikinci bir dalga gelmez ve dünyayı yeni farklı bir yere götürmezse, ticaret savaşı jeopolitik riskler gibi başlıkların dünyayı ekstra zorlamadığı koşullar içinde normalleşme devam ettikçe Türkiye'nin bu işin kazanan tarafında olacağını belirtti.