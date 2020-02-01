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    01.02.2020 - 15:37 | | İHA

    İstanbul'un enflasyonu ocakta arttı

    İTO verilerine göre, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul ücretliler geçinme indeksi 2020 ocak döneminde bir önceki aya göre yüzde 0,58, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 1,68 oranında arttı.

    İstanbul'un enflasyonu ocakta arttı

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2020 ocak dönemi fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre; 2020 Ocak ayında İstanbul’da; 2019 ocak ayına göre 2020 ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO'nun 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksinde yüzde 12,78, toptan eşya fiyatları indeksinde ise yüzde 7,92 olarak gerçekleşti.

    Ocak 2020’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 6,92, diğer harcamalar grubunda yüzde 5,56, gıda harcamalarında yüzde 1,78, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,52 artış, giyim harcamalarında yüzde -8,09, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde -1,45, konut harcamalarında yüzde -0,18, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde -0,01 azalış görüldü.

    Ocak 2020’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 20,87, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,44, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,34, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüze 0,19, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,13, artış göstermiş, madenler ve mensucat grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.

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