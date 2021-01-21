MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri İşte 2019’un Türkiye vergi rekortmenleri
ABONE OL
21.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

İşte 2019’un Türkiye vergi rekortmenleri

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

İşte 2019’un Türkiye vergi rekortmenleri

Türkiye’nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemezken, listenin 2’nci sırasında 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı. Listenin 3’üncü sırasında ise 70 milyon 456 bin 319 liralık vergiyle Mustafa Rahmi Koç yer aldı. 100 vergi rekortmeninden 67’si isminin açıklanmasını istemedi.

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi tahakkuk ettirilen 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. İlk 100’e giren kurum ve şirketlerden de 20’si isminin açıklanmasını istemedi.

Kaç mükellef var?

Türkiye’de 2019 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin, 3 milyon 475 bin 38 mükellef yıllık gelir vergisi beyannamesi verdi. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 99 milyar 579 milyon 102 bin 329 lira matrah beyan edilirken, bu tutardan 27 milyar 791 milyon 50 bin 939 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. 2019 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin 825 bin 139 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Bu beyannamelerle 499 milyar 391 milyon 945 bin 291 lira matrah beyan edildi ve 98 milyar 314 milyon 879 bin 354 lira kurumlar vergisi tahakkuk etti.

Bankacılık damga vurdu

Kurumlar vergisi listesine bankalar damgasını vurdu. 2019’un kurumlar vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası izledi.

İşte 2019’un Türkiye vergi rekortmenleri


Esenyurt'ta 30 katlı binada patlamaİstanbul Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

e - Okul karne notları 2021 giriş | e - Karne nedir, nasıl alınır, ne zaman verilecek? meb.gov.tr sorgulama

e - Okul karne notları 2021 giriş | e - Karne nedir, nasıl alınır, ne zaman verilecek? meb.gov.tr sorgulama

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

Son depremler: AFAD ve Kandilli duyurdu! Peş peşe deprem haberleri 21 Ocak 2021

Son depremler: AFAD ve Kandilli duyurdu! Peş peşe deprem haberleri 21 Ocak 2021

Sıradaki Haber