İşte 2019’un Türkiye vergi rekortmenleri

Türkiye’nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemezken, listenin 2’nci sırasında 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı. Listenin 3’üncü sırasında ise 70 milyon 456 bin 319 liralık vergiyle Mustafa Rahmi Koç yer aldı. 100 vergi rekortmeninden 67’si isminin açıklanmasını istemedi.



Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi tahakkuk ettirilen 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. İlk 100’e giren kurum ve şirketlerden de 20’si isminin açıklanmasını istemedi.



Kaç mükellef var?



Türkiye’de 2019 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin, 3 milyon 475 bin 38 mükellef yıllık gelir vergisi beyannamesi verdi. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 99 milyar 579 milyon 102 bin 329 lira matrah beyan edilirken, bu tutardan 27 milyar 791 milyon 50 bin 939 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. 2019 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin 825 bin 139 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Bu beyannamelerle 499 milyar 391 milyon 945 bin 291 lira matrah beyan edildi ve 98 milyar 314 milyon 879 bin 354 lira kurumlar vergisi tahakkuk etti.



Bankacılık damga vurdu

Kurumlar vergisi listesine bankalar damgasını vurdu. 2019’un kurumlar vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası izledi.







