İş’te aktif büyüklük 593.9 milyar TL oldu

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin, “2020, pandemi sürecinin olumsuzluklarına rağmen, kesintisiz hizmet sunma gücümüzü kanıtladığımız bir yıl oldu. Bu dönemde gerek kredi ötelemeleri, gerekse tahsis edilen ilave kredi limitleri vasıtasıyla, tüm imkânlarımızla reel sektör ve hane halkına destek olmaya devam ettik. Yıl sonu itibarıyla, nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla ekonomiye sağladığımız kaynak tutarı 485.1 milyar TL’ye ulaştı” dedi.



Bankanın 2020 yılsonu itibarıyla, toplam mevduat hacmi 368.9 milyar TL’ye ulaştı.



Dijital müşteri arttı



Ana fonlama kaynağı olan mevduatın toplam pasif içindeki payı yüzde 62.1 seviyesinde oluşurken; maliyet odaklı bir yaklaşımla kaynak yapısını çeşitlendirmeye devam eden İş Bankası, mayıs ve kasım aylarında imzalanan anlaşmalarla toplam 1.6 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı.



Banka, yıl içinde 750 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihraç etti. İş Bankası’nın dijital müşteri sayısı yılsonunda 9.2 milyona yükselirken, şube dışı kanallardan gerçekleştirilen işlemlerin toplam işlemlerdeki payı yüzde 96’ya ulaştı. Banka, yıl sonu itibarıyla, 6.8 milyar TL düzeyinde net kâr elde etti.