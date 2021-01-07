İş’te bayrak değişimi

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 1 Nisan 2011’den bu yana sürdürdüğü Genel Müdürlük görevini mart ayı sonlarında yapılacak Genel Kurul itibarıyla bırakacağını belirterek, “Genel Kurul irade gösterirse İş Bankası’nda Yönetim Kurulu’nda görev yapmaya devam edeceğim” dedi.

İş Bankası’nda 35 yıldan fazla icrai görev üstlenilmediğini vurgulayan Bali bankacılık sektöründe dijital dönüşüme dikkati çekerek, kendisinden sonra genel müdürlük görevine Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran’ın düzenleyici otoritenin onayına bağlı olarak geleceğini ifade etti.

Bali, dün Genel Müdürlük binasında yaptığı basın toplantısında, prensiplerle yönetilen bir kurum olarak hiçbir şeyin kişilere, keyfi kararlara bağlı olmadığını, İş Bankası’nda dahili olarak icrai görevde çalışmanın üst sınırı bulunduğunu ve bunun 35 yıl olduğunu kaydetti.

Bali, 1 Aralık 1986’da bankaya müfettiş yardımcısı olarak girdiğini ve 34 yılı aşkın bir süredir bankada olduğunu anlattı. Böyle prensipler olmasaydı da ayrılmayı düşündüğünü ifade eden Bali, şöyle devam etti:

“10 yıl Genel Müdürlük yaptım. 5 yıl Genel Müdür Yardımcılığı, 15 yıl üst düzey yöneticilik ziyadesiyle yeterli. Genç bir nesil, donanımlı bir nesil geliyor arkadan... Ama önlerini ve yollarını açın. Hayatta önemli olan da final yapabilmektir. Hayatta bazıları parayla, bazıları varlıkla, bazıları da makam ve unvanla vedalaşamaz.”

Zorlukları yönetti

Adnan Bali, Cumhuriyet’in kuruluşundan bir yıl sonra 26 Ağustos’ta kurulan bankanın milli mücadeleyle ilişkisi olduğunu, tasarruf kültürünün oluşturulmasında çok özel yeri bulunduğunu söyledi.

Görevi boyunca ülkede ve dünyada fırsatların ve büyük zorlukların bir arada olduğunu belirten Bali, “Hiç ‘kolay bir yıl olacak’ dediğim yıl olmadı. Maalesef terör, sınır ötesi harekatlar, uluslararası mutabakatsızlıklar ve sorunlar, AB ve ABD ile yaşanan gerginlikler, darbe teşebbüsü, uçak düşmesi, piyasalardaki çalkantılar, doğal afetler ve şimdi de yüz yılda bir görülecek pandemi hadisesi... Bütün bu zorlukları yöneterek işimizi yapmaya çalıştık” diye konuştu.

2010 yılı sonunda 132 milyar lira olan aktif büyüklüğün, Eylül 2020 itibarıyla 597 milyar liraya çıktığını bildiren Bali, Türkiye’nin en büyük özel bankası olma vasıflarını açık ara koruduklarını da belirtti.

‘SİYASETTE OLMAYACAĞIM’

Bundan sonraki süreçte siyasette olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine Bali, “İş Bankası Yönetim Kurulu’nda görev yapmaya devam edeceğim. Hiçbir zaman siyaset düşünmedim, düşünmeyeceğim. Mizacen de, birikim itibarıyla da bunun gereğini yapabilecek biri olmadığımı düşünüyorum. Siyaset de bir kariyer, orası ayrı bir kulvar” dedi.

Teknolojik bankacı: Hakan Aran

Adnan Bali, görevi bırakmasının ardından yerine kimin geçeceği konusunda da bilgi paylaşımında bulunacağını belirterek, şöyle konuştu:

“Uzun yıllardır beraber çalıştığım, bankamızın özellikle teknolojik altyapısına, yazılım ve donanımına çok büyük katkılar koymuş olan ve bunların üzerine kurulan bankacılık uygulamalarına son derece hakim, mühendislik ve bilgi teknolojileri alanındaki yetkinliklerinin üzerine işletme yüksek lisansı ekledikten sonra şimdi de bankacılık doktorası yapan Genel Müdür Yardımcımız Hakan Aran’ın bu görev için çok uygun ve layıkıyla bu görevi yapabilecek bir arkadaşım olduğunu düşünüyorum. Tabii bunlar, hem dahili, yetkili kurullarımızın hem de resmi otoritenin onayına tabi.”