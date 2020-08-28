İşte Türkiye’den dünyaya açılan en başarılı girişimler

Daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarını sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile buluşturuyor. Programa sayılı günler kala Redbull.com genç girişimci adaylarına ilham olması adına Türkiye’den dünyaya açılan beş başarılı girişimi sıraladı.

Dünyanın en büyük online öğrenim topluluğu olan Udemy’nin kurucusu bir Türk. Udemy’yi 2010 yılında kuran Eren Bali, başarısının ardında ısrarcılığın ve deneyim sunabilmenin olduğunu anlatıyor. Bugün Udemy‘nin değeri, 710 milyon doların üzerinde.

2010 senesinde Sidar Şahin tarafından kurulan Peak, bugün Türkiye’nin en başarılı teknoloji şirketlerinden biri olmasının yanı sıra, global mobil oyun pazarının da en büyüklerinden biri. 193 ülkede servis veren Peak, haziran ayında Zynga tarafından 1,8 milyar dolara satın alındı.

Kafa Topu’nu geliştiren oyun stüdyosu Masomo’nun kurucusu İbrahim Akman, aynı zamanda İzmo Bilişim, Webtekno, Teknostore platformlarınının da yaratıcısı. Masomo, Miniclip Oyun Şirketine 2019 yılında 100 Milyon dolara satıldı.

Yukarıdakiler ve onlar gibi girişimlerin hikayesinin anlatıldığı derleme için Basement.Redbull.com adresine ulaşmak mümkün. Tıpkı onlar gibi birçok başarılı girişimin temelinin atıldığı Red Bull Basement’a dair daha fazla bilgiye ise Redbull.com adresinden ulaşmak mümkün. Teknolojiyi kullanarak değişim yaratmaya çabalayan yeni jenerasyona ilham kaynağı olmayı sürdürecek Red Bull Basement’a başvurular ise 1 Eylül'de başlayacak.