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31.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma uzadı

Koronavirüs salgınıyla başlayan işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021’den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma uzadı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021’den itibaren 2 ay uzatıldı. Kararda, “4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur kanunun geçici 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir” denildi.

İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneğinde süre, daha önce de 17 Kasım’da iki ay uzatılarak 17 Ocak 2021 tarihine ertelenmişti. Aralık ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ise 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacak.

Yapılandırma için ek 1 ay

Vergi ve idari para cezaları için tanınan yapılandırma hakkından yararlanacak borçlular için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için 31 Aralık olarak belirlenen son başvuru tarihi ile ilk taksidin ödenme süresi bir ay uzatıldı.

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