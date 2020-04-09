İşten çıkarmaya 3 ay yasak

İşveren örgütlerinin görüşüne sunulduğu belirtilen ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Taslağı’na göre “Geçici İstihdam Güvencesi” maddesi ile İş Kanunu kapsamında olsun olmasın her türlü iş sözleşmesi, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle feshedilemeyecek. Bunun istisnası, işçinin yaşantısından kaynaklanan sağlık gerekçesi, ahlak kurallarına uymamak, tutuklanma vb. haklı fesih nedenleri olacak. Fesih yasağı Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya kadar uzatılabilecek. Fesih yasağı sırasında, işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilecek. Ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, kanuna göre işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere, fesih yasağı süresince İşsizlik Fonu’ndan her gün için 39.24 lira nakdi ücret desteği verilecek. Ücret desteği de 6 aya uzatılabilecek. 62 maddeden oluşan taslaktaki diğer düzenlemeler şöyle:

Şartsız bakım ücreti



Gelir ölçütleri dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara bakım hizmeti verilebilecek, bakım ücreti ödemesi yapılabilecek. Aynı olanak engelliler için de sağlanacak.



Öğrenim kredisi

Öğrenim kredilerinde geri ödeme Yİ-ÜFE üzerinden yapılacak. Mücbir sebep halinde öğrencilerin kredi borçlarında indirim ya da erteleme yapılabilecek.



Öğretmen izinleri



Öğretmenler, iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında, meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacak. Salgın nedeniyle uygulanacak telafi programlarının yaz tatilinde yapılması halinde öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek.



Fiyat artışı yok

Temel gıda maddelerinin tedarik sürecinin aksamaması için et ve süt ürünleri ile üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin süresi, büyük ölçekli işletmelerde 30 günü geçemeyecek. Bir mal veya hizmetin satış fiyatında aşırı artış yapılamayacak.



‘Kayıtlı istihdamın tamamına devlet eli dokundu’

Prof. Dr. Cem Kılıç, “Düzenlemeyle ücretsiz izine çıkarılan işçilere aylık yaklaşık bin 200 lira ödenmiş olacak. Bence çok olumlu. İçinde bulunulan süreçte bir çok işveren, ücretsiz izine doğru kaymak zorundaydı. İşçiler de bunu kabul etmek zorunda kalacaktı. O yüzden gelen bu transfer çok anlamlı” dedi. 3 aylık fesih yasağının da istihdam kaybını önleyecek önemli bir düzenleme olduğunun altını çizen Kılıç, “Bu iki hususun getirilmesiyle kayıtlı istihdamın neredeyse tamamına devletin elinin dokunduğu ve doğrudan bir destek sisteminin devreye girdiği düşünülebilir” dedi.