İşten hiç kopmadık hobiye de sarıldık

‘Spor yapıyorum, kitap okuyorum’

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, evden çalıştığını aktararak, “Toplantıları online yapıyoruz. Çok fazla da telefon görüşmesi yapıyorum. Ofise kesinlikle gitmiyoruz. Su süreçleri atlatmak için herkesin örnek olması gerekir. Özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yardımcı olmalıyız. Biraz daha sabredersek bu günleri atlatacağız. Ben devamlı evden çalışıyorum. Düzenli video konferanslar yapıyorum. Kalan vaktimde de spor yapıyorum, kitap okuyorum” dedi.

‘İspanyolcayı öğreniyorum’

Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, yönetim kurulu toplantıları ve Özyeğin Üniversitesi İcra Kurulu toplantılarının aynen devam ettiğini belirterek, “Uluslararası yatırım bankaları ile Zoom sayesinde istişare toplantıları yapıyoruz. Herkes korona sonrası senaryoları değerlendiriyor. Sağlık kuruluşlarına nerelerde destek olabiliriz araştırmaları da yapıyoruz. Kritik cihaz ve sağlık personeli koruyucu kıyafet alımı önem taşıyor. Grubumuz çalışanlarının, yakınlarımızın, üniversite mensupları ve öğrencilerin sağlık durumlarını yakından takip ediyorum. Evde ise bol bol Netflix seyredip, kitap okuyorum. Özyeğin Üniversitesi’nde İspanyolca derslerine online olarak başladım” diye anlattı.

Bahçede yürüyor, dizi seyrediyor

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, evden çalıştıklarını ve online toplantılar yaptıklarını anlatarak, “Telefon elimizden düşmüyor. Türkiye ve faaliyette bulunduğumuz bütün ülkelerde üretim satış faaliyetlerimiz sürüyor. Çalışanlarımızın sağlığı en önemli önceliğimiz. Kontroller, maske, dezenfeksiyon, mesafeyi koruma ve korutmaya devam ediyoruz. Bir taraftan krizden sonraki senaryoları çalışıyoruz. Çalışanlarımızı korumaya çalışıyoruz” dedi.

Özilhan, tam bir izolasyon halinde torunlarından bile uzak durduklarını da anlatarak, “Rapor, kitap okuyorum. Bu arada bazı dizileri seyrediyoruz. Bahçede biraz yürüyüş yapıyorum. Haftada birkaç kez tüm tedbirleri alıp yöneticilerimizle toplantı yapıyoruz. Yüz yüze toplantının yeri ayrı” diye konuştu.

Online hocayla düzenli spor

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sahada çalışanlar hariç yüzde 90 oranında evden çalıştıklarını belirterek, şunları anlattı:

“Ben de yüzde 60 evden çalışıyorum. Sadece pazartesi ve cuma günleri imzalanması gereken evraklar için ofise gidiyorum. Birçok işimizi, uluslararası toplantıları video konferansla hallediyoruz. Zaten biz salgından önce de böyle çalışıyorduk. Haftada bir gün şirket çalışanlarını mobil çalışma konusunda destekliyorduk. Şirket çalışanları için haftada üç gün online spor programı düzenliyoruz. Spor hocaları canlı olarak her gün evde yapılabilecek aktiviteleri anlatıyor. Bana da bunun ciddi faydası oldu. Spora daha kaliteli zaman ayırmaya başladım. Sporu, evden, ekran önünde yapabiliyorum. Ayrıca şirket olarak kendi aramızda bilgi yarışmaları düzenliyoruz. Dizi ve film izlemeyi de artırdım.”

Ev işi yapıyor, kitap okuyor

Pınar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, evden çalıştığını dile getirerek, “Yönetim kurulu toplantılarımızı görüntülü olarak evden katılımla gerçekleştirdik. Dernek ve oda toplantılarımız da bu şekilde yapılıyor. Yüz yüze görüşememek, seyahat edememek bir eksiklik ama telefon, internet ve online görüntülü görüşmelerle bu eksikliği gidermeye çalışıyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. Evde de daha fazla ev işleriyle ilgileniyorum. Kitap okumayı artırdım” dedi.

‘Mutfağa daha çok giriyorum’

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, holdingin uzaktan çalışmaya geçmesine karşın kendisinin her gün ofise gittiğini belirterek, şunları söyledi:

“Tüm toplantıları telekonferans yöntemiyle yapıyorum. Günlük rutin işler, grup şirketlerinin yönetim kurulları ve görev aldığım STK’ların toplantıları böyle gerçekleşiyor.Akşam eve daha erken gidiyorum. Mutfakta geçirdiğim zaman arttı. Evde yerli ve yabancı kaynakları takip ediyorum.”

‘Her akşam mutfaktayım’

Gittigidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, 13 Mart’tan beri evden çalıştığını dile getirerek, şunları anlattı:

”Toplantıları Zoom’a taşıdık, günlük iletişimimizi de WhatsApp ve Slack’ten sağlıyoruz. Vakit evde kalma vakti, fakat bizim için durma vakti değil. İnternet alışverişi çok hareketli. Evde kaldığımız bu süreç hobilerim için daha fazla vakit yaratmamı sağladı. En çok yemek yapmayı özlemişim. Günlük hayatın koşuşturması, trafikte kaybedilen zaman ve iş seyahatleri nedeniyle fırsat yaratmak iyice zorlaşmıştı. Şimdi hemen her akşam mutfaktayım. Kitap okumaya da daha çok zaman ayırabiliyorum. Spor rutinimi hiç bozmadım.”

Haber programı ve film izliyor

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Hem şirketteki hem de federasyondaki görevim nedeniyle karışık çalışıyorum. Bazen evden bazen de dışarıda. Toplantılara da gitmem gerekiyor. Ankara’ya da gittiğim oluyor. Önlemimi alarak, dikkatli olarak çalışıyorum. Video konferans, Zoom kullanıyorum ama bazen de yüz yüze toplantılar yapmamız gerekiyor. Evde çok vakit harcayamıyorum. O da genelde telefon görüşmeleri, video konferansla geçiyor. Ama akşamları film ve haber programları izlemeye çalışıyorum” dedi.

‘Benim en büyük hobim sinema’

Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo, “Hepimizin evde kaldığı bu dönemde benim de günlük bir rutinim oluştu. Online hizmetlerimizi günlük olarak takip ediyorum. Gündemi ve salgına ilişkin gelişmeleri anbean izliyor ve ekibimle değerlendiriyorum. Hobilerime ayıracak daha fazla vaktim oldu. Özellikle film izlemek ve kitap okumak. Eşimle birlikte kurduğumuz Kariyo-Ababay Vakfı’nın temel faaliyeti sinema. ‘Başka Sinema’ online platformdan gösterime devam ediyor. Bu dönemde gösterime girecek olan tüm filmleri izleme fırsatı buluyorum” dedi.

Fütüristik alanda eğitimler alıyor

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, evden çalıştığını aktararak, “Sadece vakıf çalışmaları için evden çıkmam gerekiyor. Onun dışında tamamen evden çalışıyorum. Hastanelerle, sağlık çalışanlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şirketin Microsoft Teams sistemi var, oradan online toplantılar yapıyoruz. Evde daha çok okumak için vaktim oluyor. Ayrıca online eğitimler alıyorum. Webinar’lara katılıyorum. Yeni nesil öğretim sistemleri ve fütüristik alanlardaki eğitimleri tercih ediyorum” dedi.