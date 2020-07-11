‘İstesek açarız, amaç tam güvenlik’

e-bebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, dün Linkedin hesabından bir açıklama yaptı. Web sitelerini uzunca bir süredir her an aktif edebilme imkânları bulunduğunu belirten Erdoğmuş, “Ancak mağazalarımızda kesintisiz alışverişin verdiği rahatlık sayesinde güvenliğin daha fazla artırılması tercihimizle gözlemlerimize devam ediyoruz. Bu ek tedbirler nedeniyle de sitemiz açıldığında bir süre beklenilenden daha yavaş olabilir” dedi.



Az iletişim kurma seçimlerinin farklı senaryolar üretilmesine yol açtığın söyleyen Erdoğmuş, “Kamuoyuna tüm detayların açıklanmasının hazırlıksız olabilecek birçok firma için farklı saldırganlara ilham verebileceği riski unutulmamalı” diye konuştu.



‘Yeni adımlar’



Uğradıkları ‘cybercrime’ (siber suç) hadisesiyle kendilerine adımlar belirlediklerini kaydeden Erdoğmuş, şöyle devam etti:

“Önceliğimiz maddi çıkarlarımız değil, ‘bebeveynlerimiz’ için en ufak risk almamak. İş modelleri sadece e-ticaret olan sitelerin bu tür kriz durumlarında müşterilerini yönlendirebilecekleri mağaza olmadığı için web sitemizi henüz açmamış olmamız bizi tanımayanlar tarafından doğru yorumlanamıyor olabilir.”