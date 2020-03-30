İtalya yeni tedbir paketini onayladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs salgınından büyük darbe alan ekonomiyi desteklemek için yeni bir tedbir paketini onayladı.

Conte'nin onayladığı yeni tedbir paketi çerçevesinde belediye başkanlarına vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamaları için 4,3 milyar euro dağıtılacak. Bunun yanı sıra alışveriş yapacak parası olmayan insanlara yardım için özel bir fondan 400 miyon euro sağlanacak.

İtalya Ekonomi Bakanı Roberte Gualtieri de düzenlediği basın toplantısında, AB ülkelerinin ortak borçlanmaya ihtiyaçları olduğu görüşüne karşı çıkan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i eleştirdi.

Gualtieri, "Komisyon Başkanı'nın sözleri bir hata ve bunları söylemesinden üzüntü duydum. Koronavirüs sonrası ekonomiyi yeniden canlandırmak için büyük bir 'Marshall Planı'na ihtiyaç olacak" diye konuştu.