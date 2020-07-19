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    HaberlerEkonomi Haberleri İTO Başkanı Avdagiç açıkladı! Harcamalar pandemi öncesine döndü
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    19.07.2020 - 12:44 | | AA

    İTO Başkanı Avdagiç açıkladı! Harcamalar pandemi öncesine döndü

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "TCMB verilerinden yola çıkarak, sektörlerin Kovid-19 etkisinden ne kadar çıktığını inceledik. POS cihazlarının hızlı çalıştığını, harcamaların pandemi öncesine döndüğünü gördük." ifadelerini kullandı.

    İTO Başkanı Avdagiç açıkladı! Harcamalar pandemi öncesine döndü

    İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz itibarıyla 19 sektörün 12'si banka ve kredi kartları ile satışlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisini geride bıraktı.

    İTO, 13 Mart ve 10 Temmuz ile başlayan haftalarda kartla yapılan harcamaları "TCMB Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarları"na göre karşılaştırdı.

    Araştırmaya göre, tüketicilerin kartla yaptıkları harcamalar elektronik eşya ve bilgisayarda yüzde 47 artarken, müteahhit işlerinde artış yüzde 33, mobilya ve dekorasyon ile yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiyede ise yüzde 27 yükseldi.

    Harcama kalemlerini yüzde 24 artışla araç kiralama, yüzde 22 artışla araç kiralama-satış/servis/yedek parça ve yüzde 14 artışla doğrudan pazarlama izledi.

    Öte yandan market ve alışveriş merkezleri, bireysel emeklilik, hizmet sektörleri, kuyumcular, yemek, sağlık-sağlık ürünleri-kozmetik, eğitim-kırtasiye-ofis malzemeleri harcamaları da pandemi öncesi seviyesine hızla yaklaşıyor.

    Araştırma, salgınla geçen son 4 ayda, kartla harcama tutarlarında internet alışverişinin payının yüzde 24'ü geçtiğini gösterdi.

    "HARCAMALAR TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİM KONUSUNDA İPUÇLARI VERİYOR"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, banka kartı ve kredi kartları ile yapılan harcama tutarlarının, tüketici davranışlarındaki sektörel talep değişimleri konusunda ipuçları verdiğini belirtti.

    Avdagiç, "Pandemi sürecinde gördük ki artık hemen herkes bankadan nakit para çekmeden, adeta 5 lirayı bile kartla temassız olarak ödemek istiyor. 10 kişiden en az 7'si kasada cüzdanından para değil, banka ya da kredi kartını çıkarıyor. Bu sebeple kartla harcama tutarları piyasalar için çok önemli bir veri." ifadelerini kullandı.

    Üyelerinden kartla alışverişin giderek yaygınlaştığı yönünde geri bildirimler aldıklarını belirten Avdagiç, "TCMB verilerinden yola çıkarak, sektörlerin Kovid-19 etkisinden ne kadar çıktığını inceledik. POS cihazları hızlı çalıştığını, harcamalar pandemi öncesine döndüğünü gördük." ifadelerini kullandı.

    Avdagiç, şunları kaydetti:

    "Salgının başladığı 13 Mart haftasında kartla yapılan her 100 liralık harcama tutarının 10 Temmuz haftasında kaç liraya indiğini ya da çıktığını inceledik. Birçok sektörümüzde kartla alışverişte pandemi öncesi seviyenin üzerine çıkıldığını memnuniyetle gördük. Bir başka deyişle 'POS cihazları pandemi öncesine dönüş sinyali verdi' diyebiliriz. Bununla birlikte bazı sektörlerimiz ise eski sevilerine yaklaşmaya çalışıyor. Normalleşme ile bu sektörlerde de eski seviyenin yakalanacağını, hatta aşılacağını düşünüyoruz."

    İTO araştırmasına göre '"Yeni Normal"de kartlı alışveriş harcamaları şöyle:

    13 Mart haftasında kartla yapılan her 100 TL'lik harcama, 10 Temmuz haftasında kaç lira oldu?

    Pandemi öncesine geri dönen sektörler

    Elektrik-elektronik eşya, bilgisayar 147

    Müteahhit işleri 133

    Mobilya ve dekorasyon 127

    Yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiye 127

    Araç kiralama 124

    Araç kiralama-satış/servis/yedek parça 122

    Doğrudan pazarlama 114

    Telekomünikasyon 111

    Giyim ve aksesuar 109

    Benzin ve yakıt istasyonları 108

    Çeşitli gıda 107

    Sigorta  103

    Eski seviyesine yaklaşan sektörler           

    Market ve alışveriş merkezleri 99

    Bireysel emeklilik 96

    Hizmet sektörleri 92

    Kuyumcular 92

    Yemek 86

    Sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik 85

    Eğitim/ kırtasiye/ ofis malzemeleri 81

     

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