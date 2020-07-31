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    HaberlerEkonomi Haberleri İTO Başkanı Avdagiç: Son iki çeyrek büyümesi KDV indirimiyle güçlenecek
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    31.07.2020 - 10:13 | | AA

    İTO Başkanı Avdagiç: Son iki çeyrek büyümesi KDV indirimiyle güçlenecek

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bazı sektörlerde bugün başlayan KDV indirimlerinin son iki çeyrek büyümesini güçlendireceğini belirterek, "KDV müjdesi, büyümede pandemi kaybının kayda değer şekilde telafisini sağlayacak." ifadesini kullandı.

    İTO Başkanı Avdagiç: Son iki çeyrek büyümesi KDV indirimiyle güçlenecek

    Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan, 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    İş dünyasının Kovid sonrası iyileşmesinin en etkili hamlelerinden birisinin yapıldığını aktaran Avdagiç, salgına karşı KDV indiriminin "iş"e yaracağını vurguladı.

    Avdagiç, KDV indiriminin, birçok sektörün Kovid-19 salgını öncesini yakalama sürecini hızlandıracağını, olası ikinci dalgaya karşı iş dünyasının küresel rekabet gücünü artıracağını anlattı.

    Firmalarımızın KDV indirimleri sayesinde oluşan avantajı mutlaka fiyatlarına yansıtmalarını isteyen Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "KDV indirimi reel sektörün özellikle talebin canlanması için en büyük beklentisi ve talebiydi. Hükümet büyük bir fedakarlıkla bu indirimleri gerçekleştirdi. Böylece hükümetin tüketime yatırdığı her bir lira, yeni çeyrekte pozitif büyüme olarak dönecektir. KDV indirimi, koronavirüsle yaşanan büyük talep düşüşüne karşı iş dünyasının birinci derecede destekçisi olacaktır."

    Avdagiç, yılın son iki çeyrek büyümesinin, KDV kaldıracıyla güçleneceğini belirterek, "KDV müjdesi, büyümede pandemi kaybının kayda değer şekilde telafisini sağlayacak. Bu kararla pandemiden en çok etkilenen kesimlerden biri olan hizmetler sektörü ve esnafın yükü hafifleyecek." açıklamasında bulundu.

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