İzmir depremi gayrimenkulde alıcıyı bahçeli müstakil evlere yönlendirdi

Çelik, AA muhabirine, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından önlemler doğrultusunda inşa edilen evlerin yönetmeliklere uygun şekilde yapıldığını anlattı.

Vatandaşların gayrimenkul satın alımında önceliğinin "yönetmelik kuralları" olması gerektiğini belirten Çelik, son depremde enkaza dönen binaların çoğunun 1999 yılından önce inşa edilen binalar olduğunu dile getirdi.

Çelik, Eskişehir'in 2. derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, depreme karşı alınacak en büyük önlemin yönetmeliklere uygun şekilde yapılan binalar olduğunun altını çizdi.

"Bahçeli müstakil evler favori"

Son dönemlerde gayrimenkul satın alımlarında tercihlerin değiştiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu: "Türkiye'de yaşanan depremler insanları bahçeli evlere yönlendirmeye başladı. Emlakçılarımızla yaptığımız istişare doğrultusunda diyebilirim ki bahçeli müstakil evler favori. Meslek odası olarak naçizane önerimiz, eski binaların devletimiz ve belediyeler iş birliğiyle denetiminin hızlandırılması. Ayrıca gayrimenkul satışında emlakçılara da büyük görev düşüyor. Bina hakkında alıcıyı tam manasıyla bilgilendirmek gerekiyor. Bugün itibarıyla Eskişehir'de alıcı yüksek binalardan kaçınıyor, 'müstakil evleri tercih ediliyor' diyebiliriz. Fakat yönetmeliğe uygun yapılmamış müstakil bina da yıkılabilir. O yüzden alınan her gayrimenkulün kontrollerinin yapılması şart."

Çelik, Eskişehir'in ulaşım açısından Ankara, İstanbul, Konya ve çevre illere yakınlığıyla nedeniyle gayrimenkul yatırımı anlamında tercih edilen bir kent olduğunu sözlerine ekledi.