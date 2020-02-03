İzmir'de gevreğin fiyatı 25 kuruş arttı

İzmir'de 1 lira 50 kuruştan satılan gevrek, 3 Şubat itibariyle 1 lira 75 kuruştan satılacak. 1 lira 50 kuruş olan simidin 1 lira 75 kuruştan satılması talebinin Gıda Komisyonu'nu tarafından onaylandığını belirten İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, satıcıların talepleri doğrultusunda bu kararı aldıklarını belirterek fiyat artışının beklenen bir artış olduğunu dile getirdi. Erişen, yarın fiyat listelerinin dağıtılacağını söyledi. İzmir'de boyoz, gevrek, poğaça ve yumurtanın da 1 lira 75 kuruştan satılacağını belirten Erişen, artışın tüketici fiyat endeksi TEFE- TÜFE'ye göre yapıldığını ve artışın yüzde 16 oranında gerçekleştiğini dile getirdi. İzmirli fırıncılar gevrek, boyoz gibi unlu mamullere her yıl zam yapıldığını belirterek, uzun süredir fiyatlarda artış yapılmasını talep ediyordu.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.