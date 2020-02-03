İzmir'de gevreğin fiyatı 25 kuruş arttı

İzmir'de 1 lira 50 kuruştan satılan gevrek, 3 Şubat itibariyle 1 lira 75 kuruştan satılacak. 1 lira 50 kuruş olan simidin 1 lira 75 kuruştan satılması talebinin Gıda Komisyonu'nu tarafından onaylandığını belirten İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, satıcıların talepleri doğrultusunda bu kararı aldıklarını belirterek fiyat artışının beklenen bir artış olduğunu dile getirdi. Erişen, yarın fiyat listelerinin dağıtılacağını söyledi. İzmir'de boyoz, gevrek, poğaça ve yumurtanın da 1 lira 75 kuruştan satılacağını belirten Erişen, artışın tüketici fiyat endeksi TEFE- TÜFE'ye göre yapıldığını ve artışın yüzde 16 oranında gerçekleştiğini dile getirdi. İzmirli fırıncılar gevrek, boyoz gibi unlu mamullere her yıl zam yapıldığını belirterek, uzun süredir fiyatlarda artış yapılmasını talep ediyordu.