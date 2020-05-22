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    HaberlerEkonomi Haberleri Japonya Merkez Bankası KOBİ'lere yönelik yeni bir kredi fonunu devreye aldı
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    22.05.2020 - 10:04 | | AA

    Japonya Merkez Bankası KOBİ'lere yönelik yeni bir kredi fonunu devreye aldı

    Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, KOBİ'lerin finansmanını desteklemeye yönelik yaklaşık 30 trilyon yenlik faizsiz ve teminatsız kredi fonunu devreye aldı.

    Japonya Merkez Bankası KOBİ'lere yönelik yeni bir kredi fonunu devreye aldı

    BoJ, para politikası toplantısında aldığı kararlar doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

    Banka ayrıca, KOBİ'lerin finansmanını desteklemek için yeni bir fon sağlama tedbirinin tanıtımına yönelik bir duyuru da yayımladı. Duyuruda, bankanın nisan ayında temelde KOBİ'lerin finansmanının desteklenmesi için fon sağlama paketi açıkladığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

    "Koronavirüsün olumsuz etkileri karşısında devreye aldığımız toplam büyüklüğü 75 trilyon yen olan finansman paketi kapsamında ilk olarak yaklaşık 20 trilyon yenlik şirket tahvili ve bonosu alımı, ikinci olarak da yaklaşık 25 trilyon yenlik özel sektör borçlarına karşı fon teminatı programlarını açıklamıştık. Bugün üçüncü bir önlem olarak yeni bir fon sağlama önlemi aldık. Bu önlem doğrultusunda, KOBİ'lerin finansmanını desteklemeye yönelik yaklaşık 30 trilyon yenlik faizsiz ve teminatsız kredi fonu sağlanacak. Öte yandan söz konusu paket içeriğinde daha önce açıklanan tedbirlerin süresini de 6 ay uzatarak Mart 2021'e kadar sürdürme kararı aldık."

    15 mahallede giriş ve çıkışlar kapatıldıAntalya'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.
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