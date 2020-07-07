Jeotermal Enerji Nedir, Nerelerde Kullanılır? Jeotermal Enerjinin Özellikleri Ve Avantajları

Jeotermal enerji dünyanın tabakalarında yer ala ısının kullanılması ile elde edilen enerji türü olarak bilinmektedir. Jeotermal enerjisinin kullanılması ile yenilenemez enerji kaynaklarının doğaya verdiği zararlardan da kaçınılmış olur.



Jeotermal Enerji Nedir?



Jeotermal bir kelime olarak toprak ısısı anlamına gelir. Bunlar sıcak su, buhar ve yer kabuğunda farklı derinliklerde ısı ile oluşan çeşitli kimyasallar içeren gazlardır. Dünyanın sıcaklığı derinlikle kademeli olarak artar ve merkezde 4200 ° C'ye ulaşır. Bu sıcaklığın bir kısmı, Dünya'nın 4,5 milyar yıl önce ateşli oluşumunun bir kalıntısıdır.



Bununla birlikte, bu ısının çoğu radyoaktif izotopların bir eseridir. Termodinamiğin 2. yasasına uygun olarak ısı, sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru geçer. Başka bir deyişle, dünyanın ısısı doğal olarak sıcaklığın yüksek olduğu merkezden daha soğuk yüzeye doğru hareket eder. Kısacası, jeotermal enerji, toprağın derinliklerinde bulunan sıcak su, buhar ve gazların içindeki termal enerjidir.



Jeotermal Enerji Nerelerde Kullanılır?



Jeotermal enerji günümüzde elektrik üretimi ve termal uygulamaların gerektirdiği endüstriyel süreçlerde kullanılmaktadır.



Jeotermal kaynaklar:

Elektrik üretimi,

Merkezi ısıtma, soğutma, sera ısıtma gibi ısıtma ve soğutma işlemlerinde.

Kurutma işlemleri gibi ısı gerektiren endüstriyel uygulamalarda

Kimyasal maddeler ile minerallerin üretiminde,

Turizm sektöründeki kaplıcalarda,

Düşük sıcaklıklarda (30 ° C'ye kadar) su ürünleri yetiştiriciliğinde,

Mineral içeren içme suyu üretiminde kullanılır.

Jeotermal Enerjinin Özellikleri ve Avantajları



Jeotermal enerjinin birçok avantajı bulunmaktadır. Özellikle jeotermal enerjinin maliyet bakımından çok uygun olması tercih edilme sebepleri arasında gelmektedir. Jeotermal enerjinin kullanılabilmesi için yerin yaklaşık olarak 1,5 km aşağısına kadar inilmesi gerekmektedir. Ardından sıcak havanın soğuk tarafa geçme isteği sayesinde bu enerji kaynağı elde edilmiş olur. Jeotermal enerjinin avantajları:

Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır.

Konutlarda, tarımda, sanayide ve sera ısıtması gibi termal uygulamalarda kullanılabilir, çünkü sıfıra yakın emisyona neden olur.

Rüzgar, yağmur veya güneş gibi meteorolojik olaylardan etkilenmez.

Jeotermal enerji elde etmek ucuz ve güvenlidir. Ayrıca, diğer enerji kaynaklarının aksine, daha az tesis alanına ihtiyaç vardır.

Dizel, kömür ve odun taşımacılığı gibi sorunlara neden olmaz.

Üretimi sırasında fosil yakıt tüketimine neden olmaz.