Kabinde bagaj yasak terminalde veda yok

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), normalleşme sürecinde havaalanlarının alması gereken “Pandemi Sertifikası”na uygunluk şartlarını belirledi. SHGM’nin genelgesine göre, belirlenen koruyucu donanımları kullanmayanlar, havaalanı, tesis ve uçağa kabul edilmeyecek. Havalimanlarında yeni dönem şöyle olacak:

Kimliğe temas yok

Havaalanına ulaşımda otobüslerde seyreltilmiş oturma düzeni ile sosyal mesafe uygulaması (en az 1 metre) çerçevesinde yolcu taşınması sağlanacak, maske zorunlu olacak.

Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların haricinde yolcu olmayanların (karşılayıcı/uğurlayıcı) terminal binalarına girişlerine izin verilmeyecek.

Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı olan yolcular sağlık birimine yönlendirilecek.

Terminal binalarında merkezi havalandırma sistemleri taze havayla çalıştırılacak, HEPA filtre takılacak.

Online check-in ve ödemelerin temassız kartlarla yapılması özendirilecek.

Kontrol noktası öncesinde ve sonrasına el antiseptiği yerleştirilecek.

Yolcu ve personelin sık kullandığı tepsi vb. malzemeler periyodik olarak temizlenecek.

Kontrol noktasından yolcu ve personel geçişlerinde seyahat dokümanı, kimlik kartı, havalimanı giriş kartı gibi dokümanlara gerekmedikçe dokunulmayacak.

Her elle arama sonrası personelin eldiven değiştirecek.

Dizüstüne izin var

Uçuşlarda kabin bagajı kabul edilmeyecek, ancak dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyalarına izin verilebilecek. Onun dışındaki eşyalar check-in işlemi sırasında bagaja verilecek.

İmkan dahilinde biniş kartlarının basılı verilmesi yerine SMS/QR Code check-in uygulaması teşvik edilecek.

Check-in kontuarlarında yolcu kimlik kontrolünün, TC Kimlik kartının uzaktan temassız okutulmasıyla yapılması teşvik edilecek.

Yeme içme yerlerinde basılı menüler kaldırılarak, online/dijital ekran veya mobil ortamda menü sunulacak, tek kullanımlık çatal özendirilecek. Her müşteriden sora masa-sandalyeler alkolle temizlenecek.

Havalimanlarındaki yemek ve ibadet gibi toplu alanlarda, sosyal mesafe sağlayacak uyarılar ve saf şeritleri vb. uygulanması yapılacak.

Körük havalandırmaları sürekli çalıştırılacak.