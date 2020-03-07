Kadın esnaf ve sanatkar sayısı artıyor

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 2016'dan bu yana 45 bin 682 kadının esnaf ve sanatkar olarak çalışma hayatına atıldığını belirtti.

Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için her sektörde kadın emeğine, gücüne ve alın terine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Kadınların toplam esnaf ve sanatkarlar içindeki oranı yüzde 16,34 olarak kayıtlara geçti. 2016'da 252 bin 431 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısı, bu yılın şubat ayı sonu itibarıyla 298 bin 113'e ulaştı. Kendi işinin patronu olan kadın esnafımızın her geçen gün artması teşkilatımız adına büyük önem arz etmektedir. Kadın esnaf ve sanatkarlarımız en çok bakkal, bayii ve büfe işletmeciliğine rağbet ediyor. 36 bin 376 kadın bakkal, bayii ve büfe işletmeciliği yaparken, 25 bin 87 kadın lokantacılık, 23 bin 339 kadın kuaförlük, 13 bin 226 kadın konfeksiyonculuk ve 10 bin 493 kadın servis aracı işletmeciliği yapıyor. Öte yandan, 10 bin 18 ile taksicilik, 9 bin 784 ile kara yolu yük taşımacılığı, 9 bin 618 ile kahvehane-kıraathanecilik, 8 bin 90 ile tuhafiyecilik ve 7 bin 203 ile minibüsçülük de kadın esnafımızın en çok tercih ettiği ilk 10 meslek grubu arasında yer alıyor."