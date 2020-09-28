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    28.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kadın girişimcilerin başarı çıtası yüksek

    Zeynep Erkunt Armağan’dan boşalan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı’na Opet Petrolcülük AŞ Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk seçildi.

    Kadın girişimcilerin başarı çıtası yüksek

    TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu video konferans yöntemiyle TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

    Hisarcıklıoğlu, kadın girişimci kurullarının gündemine dijitalleşmeyi almasını isteyerek, şunları kaydetti:

    “Kadın girişimcilerimiz her geçen gün başarı çıtasını yükseltiyor. Ulusal ve yerel çok başarılı projelere imza atıyor. Biz de destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Türkiye’nin kalkınmasının yolu, kadın girişimcilerimizin daha da artmasından geçiyor. 81 ilde örgütlenen 7 bin kadın girişimciler kurulu üyemiz bu alanda farkındalık oluşturmak için sahada çalışıyor.  Kadın girişimci kurullarımızın eğitim, etkinlik ve tanıtım çalışmalarıyla, kadın girişimci sayımız 142 bine ulaştı.”

    Cevahir Han Yönetim Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu ve Cherry Vallet Gıda  Genel Müdürü Melisa Tokgöz Mutlu TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan yardımcılıkları görevini sürdürecekler.

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