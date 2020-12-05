Kadın girişimciye anlamlı destek

Program sürecinde başvuru yapan 200 aday arasından seçilen 31 kadın girişimci, alanında uzmanlar tarafından; kurumsallaşma, dış ticaret yaklaşımları, insan kaynakları, finans, teşvikler, liderlik ve yönetsel becerilerini de geliştirmeye yönelik önemli konu başlıkları altında 3 gün süren online eğitim aldı.



Sephora Türkiye Pazarlama ve E-Ticaret Direktörü Ayça Kaya, "Geride bıraktığımız 50 yıllık tecrübeyi sadece renklerin gücüyle değil, aslında milyonlarca kadının hayata karşı olan güçlü ve cesaretli duruşuyla inşa ettik. Pek çok farklı coğrafyada kadınların hayatlarına dokunarak, hayallerine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



KAGİDER Başkanı Emine Erdem, "Dünyanın yükselen trendi girişimcilik. Gerek dünyada gerekse ülkemizde girişimciliğin yarattığı fırsatlar ve pazarlar ekonomilerin değişimi ve gelişiminde büyük rol oynuyor. Kadın girişimcilerin ise bu roldeki payının ve yaratacağı etkinin güçlü bir yer tuttuğunu her fırsatta görüyoruz" diye konuştu.