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05.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Kadın girişimciye anlamlı destek

Sephora, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte yürüttüğü 'Kozmetik ve Güzellik Sektöründe Kadın Girişimcileri Geliştirme ve Hızlandırma Programı' için kadın girişimcilerle 3 günlük online kamp için bir araya geldi.

Kadın girişimciye anlamlı destek

Program sürecinde başvuru yapan 200 aday arasından seçilen 31 kadın girişimci, alanında uzmanlar tarafından; kurumsallaşma, dış ticaret yaklaşımları, insan kaynakları, finans, teşvikler, liderlik ve yönetsel becerilerini de geliştirmeye yönelik önemli konu başlıkları altında 3 gün süren online eğitim aldı.

Sephora Türkiye Pazarlama ve E-Ticaret Direktörü Ayça Kaya, "Geride bıraktığımız 50 yıllık tecrübeyi sadece renklerin gücüyle değil, aslında milyonlarca kadının hayata karşı olan güçlü ve cesaretli duruşuyla inşa ettik. Pek çok farklı coğrafyada kadınların hayatlarına dokunarak, hayallerine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, "Dünyanın yükselen trendi girişimcilik. Gerek dünyada gerekse ülkemizde girişimciliğin yarattığı fırsatlar ve pazarlar ekonomilerin değişimi ve gelişiminde büyük rol oynuyor. Kadın girişimcilerin ise bu roldeki payının ve yaratacağı etkinin güçlü bir yer tuttuğunu her fırsatta görüyoruz" diye konuştu.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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