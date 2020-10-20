‘KAGİDER Dijital Sohbetler'de Afrika pazarı ve fırsatlar konuşuldu

KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), ‘Dijital Sohbetler’ buluşmalarının son etkinliği, “Afrika Kıtası, Girişimcilerin Yeni Rotası” başlığıyla gerçekleşti. Açılış konuşmasını KAGİDER Başkanı Emine Erdem’in yaptığı panelin moderatörlüğünü KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Feyhan Kapralı üstlendi. Panel konuşmacıları ise T.C. Abidjan Büyükelçisi Yonca Özçeri, DEİK Afrika Koordinatör Başkan Yardımcısı ve DEİK Türkiye Togo İş Konseyi Başkanı Berna Akyıldız ve DEİK Türkiye Ruanda İş Konseyi Başkanı, DEİK Türkiye Mozambik İş Konseyi Başkan Yardımcısı Erhan Barutoğlu oldu.

Emine Erdem: ‘Türkiye’deki ihracatçıların sadece yüzde 7,3’ü kadın girişimci’

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, yaptığı açılış konuşmasında kadın girişimcileri dış ticarette güçlendirmenin önemine değindi: “Türkiye’de kadınlarda oldukça yüksek girişimcilik potansiyeli var ama kadınlardaki bu potansiyelin hayata ve dış ticarete yansımadığını görüyoruz. Ülkemizde kadın girişimci oranı yüzde 13 civarında ve Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM’in 2018-2019 Faaliyet Raporu’na göre 71 bin ihracatçı firmanın sadece yüzde 7,3'ü kadınların sahip olduğu şirketler. Geçtiğimiz yıl yayınladığımız Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi araştırmamız, kadın girişimcilerin gelecek planlarının içinde, ‘mevcut girişimler ile yurtdışında faaliyet gösterme’ gündeminin %64’lük oran ile ön planda bulunduğunu gösterdi. Bu sonuçlar bize kadın girişimcileri dış ticarette güçlendirmek için yaptığımız çalışmaların, bu amaç için çizilecek yeni yol haritalarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.”

Erhan Barutoğlu: ‘Türk dizileri Afrika’da Türkiye sevgisi oluşturdu’

DEİK Türkiye Ruanda İş Konseyi Başkanı ve DEİK Türkiye Mozambik İş Konseyi Başkan Yardımcısı Erhan Barutoğlu, konuşmasında Afrika’nın büyük fırsatlar sunduğuna değindi: “Büyük fırsatlar büyük ihtiyaçlardan doğar. Dolayısıyla Afrika, dünyanın diğer ülkeleri ve kıtaları açısından bakıldığında büyük ihtiyaçların ve aynı zamanda büyük fırsatların olduğu bir yer. Covid-19 ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi Afrika pazarında da ekonomik daralma olmakla birlikte, gıda, sağlık ve lojistik sektörlerinin önemi öne çıkıyor. Türkiye ile Afrika arasındaki ticaretin hacmi 26 milyar dolar civarında. Bu ticaretin %60 kadarı Kuzey Afrika ülkeleriyle, %35 kadarı Sahra altı ülkeleriyle yapılıyor. Son yıllarda Türk dizilerinin Afrika’ya girmesiyle, büyükelçiliklerin, ticaret müşavirliklerinin açılmas ve 42 ülkede ikili ilişkiler için yoğun çalışmalar yapılması ile Afrika’da Türkiye’ye sıcaklık ve merak duyulmaya başlandı. O yüzden Türkiye’nin Afrika’nın geneliyle özellikle Sahra altı ülkeleriyle büyük bir muhabbeti olduğunu belirtmeliyim. Anaerkil kültürün hakim olduğu, bu sebeple ‘Mother Africa’ denilen bir kıta. Dolayısıyla kadın girişimcilerin iş yapmaları için önemli bölgelerden biri.”

Büyükelçi Yonca Özçeri: ‘Fildişi, girişimciler için fırsatlar barındırıyor’

T.C. Abidjan Büyükelçisi Yonca Özçeri, konuşmasında şunlara değindi: “Bu ülke 1960’lardan itibaren kesintisiz şekilde liberal ekonomiyi benimsemiş durumda ve dünyaya açık bir ekonomik yapısı var. Fildişi dünyanın en büyük kakao üreticisi, ayrıca tatlı patates, kaju fıstığı, Brezilya cevizi gibi ürünler üretilerek ihraç ediliyor. Petrol ve doğalgaz üretimi ve kıymetli maden üretimi var. Buraya gelmek isteyecek Türk iş insanları için zaman yönetimi alıştığımız rutinlerle örtüşmeyebilir. Yüz yüze temas, birlikte zaman geçirmek, güven ilişkisi kurmak önemli. Türk malları Fildişi pazarında Avrupa pazarından daha uygun fiyatlı ürünler olarak biliniyor. Fildişi’nde benim önerim işlerin küçük adımlarla başlatılıp yavaş yavaş ilerletilmesinden yana. Çalışma pratiklerine aşina olundukça kârlı işler yürütülebilir. Bu bölge medikal ürünler, sağlık turizmi, kozmetik, ev tekstili, hazır giyim, ev ve mutfak eşyası, yatırım, su ve elektrik dağıtım teknolojileri, lojistik, tarım gibi sektörlerde iş yapan girişimciler için fırsatlar barındırıyor.”

Berna Akyıldız: ‘Dünyanın gözü Afrika’da, Afrika’nın gönlü bizde’

DEİK Afrika Koordinatör Başkan Yardımcısı ve DEİK Türkiye Togo İş Konseyi Başkanı Berna Akyıldız ise, konuşmasında Türkiye’nin Afrika pazarındaki yerinden bahsetti: “Afrika’nın nüfusu dünyanın 1/6’sı kadar. Üstelik çok genç bir nüfusa sahip. Pandeminin etkisiyle dünya ekonomisinin daraldığı bir zamanda yeni fırsatlara açık, müthiş bir pazar. Ürettiğimiz her şeyi satabileceğimiz, her türlü sektörün iş yapabileceği bir kıta. Güven köprülerini kurarsanız iş yapmak giderek kolaylaşıyor. Afrikalılar Türk ürünlerini çok beğeniyorlar. Çünkü ürünlerimiz Avrupa’dan çok uygun fiyatlı, Çin’den daha kaliteli. Türk dizilerinin de etkisiyle Türklere duyulan bir sevgi var. Afrikalılar Türklerle iş yapmayı çok istiyorlar. Bütün dünyanın gözü Afrika’da ama Afrika’nın gönlü bizde. Üzücü olan ise, Afrika’nın 1 trilyon dolarlık ticaret hacminden aldığımız yaklaşık 25 milyar dolarlık pay ile Afrika pastasının yalnızca %2.5’unu alıyoruz. Dolayısıyla o pastada %97.5 kadar, el değmemiş ve hâlen alabileceğimiz bir pay var.”