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    HaberlerEkonomi Haberleri Kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı 1,28 milyar dolar olarak gerçekleşti
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    15.10.2020 - 10:27 | | AA

    Kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı 1,28 milyar dolar olarak gerçekleşti

    Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektörü ocak-eylül döneminde 1,28 milyar dolarlık ihracat yaptı.

    Kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı 1,28 milyar dolar olarak gerçekleşti

    İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) açıklamasına göre, haziran, temmuz, ağustos ve eylül döneminde toparlanma yaşayan kağıt ve kağıt ürünleri sektörü, geçen yılın aynı döneminde 1,32 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamına büyük oranda yaklaştı.

    Başta İngiltere olmak üzere, Almanya, ABD, Çin, Bulgaristan, Mısır, Fas, İsrail, Irak ve İran en çok ihracat yapılan ülkeler oldu.

    Öte yandan, Türk kağıt ve kağıt ürünleri sektörü Çin'i en çok ihracat yapılan beşinci ülke konumuna getirdi. Yılın ilk 9 ayında geçen yıla göre değer bazında kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı, Çin’de yüzde 216,52, ABD'de yüzde 106 büyüme gösterdi. Kilogram bazında ise ABD'de yüzde 102, Çin’de yüzde 246,3 büyüme yakalandı. Çin'e kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı 2020'nin ilk 9 ayında değer bazında yüzde 216,52, miktar bazında ise yüzde 246,3 artış gösterdi. ABD'de ise söz konusu rakamlar yüzde 106 ve yüzde 102 olarak gerçekleşti.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Duran, kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün pandemi kaynaklı kayıplarını özellikle haziran-eylül dönemindeki performansı ile büyük oranda geri aldığını ifade etti.

    Sektörün ihracat pazarlarının ağırlıklı olarak endüstrisi gelişmiş ülkeler olduğunu aktaran Duran, "Yüzde 11'ini elinde bulundurduğumuz Avrupa karton ambalaj pazarı üretim sıralamasında İngiltere'yi de geride bırakarak iki basamak yükseldik ve üçüncü büyük üretici olduk." ifadelerini kullandı. 

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