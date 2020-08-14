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    HaberlerEkonomi Haberleri Kalıcı antimikrobiyal etkili tekstil ürünü
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    14.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kalıcı antimikrobiyal etkili tekstil ürünü

    Aksa Akrilik, Ar-Ge merkezinde ürettiği “Everfresh” ile tekstil sektörünü yeni bir ürünle tanıştırmaya hazırlanıyor.

    Kalıcı antimikrobiyal etkili tekstil ürünü

    Aksa Akrilik’ten yapılan açıklamada, Everfresh’in, kalıcı antimikrobiyal özelliğiyle tüketicilerin hijyen beklentisine çözüm sunarken, insan sağlığına zararsız ve çevre dostu olduğu belirtildi. Everfresh’te kullanılan çinko iyonu sayesinde zararlı bakteri, küf ve mantar oluşumunu önlediğini belirten Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, şu bilgileri verdi:

    “Everfresh, koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunlu hale gelen maskenin yanı sıra içlik, çorap, kot, gömlek, bebek ürünleri, aktif giyim gibi giyeceklerde kullanılabiliyor. Ayrıca, el örgüsü, yastık ve yorgan kılıfı, nevresim, halı, battaniye ve havlu gibi ev tekstil ürünlerinde de kullanım imkânı bulunuyor. Termal izolasyon, buhar geçirgenliği, hava geçirgenliği ve hızlı kuruma özelliklerine sahip Everfresh, yıpranma ve eskimeye dayanıklılığıyla ön plana çıkarken, tüm ürünlerde sonsuz yıkama dayanıklılığı sunuyor. Ürün, onlarca kez yıkama sonrasında bile ilk günkü güçlü antimikrobiyal özelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.”

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