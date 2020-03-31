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    HaberlerEkonomi Haberleri Kamu katılım bankaları yeni bir finansman uygulaması başlatıyor
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    31.03.2020 - 17:03 | | DHA

    Kamu katılım bankaları yeni bir finansman uygulaması başlatıyor

    Kamu katılım bankaları, hane halkı geliri aylık 5,000 lira ve altında olan bireyleri desteklemek için yeni bir finansman uygulaması başlatıyor.

    Kamu katılım bankaları yeni bir finansman uygulaması başlatıyor

    Kamu katılım bankalarından yapılan konuyla ilgili açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım olarak hane halkı geliri aylık 5,000 lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir finansman uygulaması başlatıyor" denildi.

    Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın "bireysel ihtiyaç desteği finansmanı" kapsamında, bireylerin gıda harcamaları, kira, elektrik, su ve  yakıt gibi temel ihtiyaçlarını uygun koşullarda finanse edebilmeleri amacıyla, 10,000 liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli, katılım finans prensipleri çerçevesinde finansman kullanabilecek.

    Açıklamada, "Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu finansmandan faydalanma imkanı da sunulacak. İhtiyaç desteği finansmanı, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım tarafından ortak kriterlere göre değerlendirilecek. Müşteriler, kampanyaya katılan tüm kamu bankalarından veya kamu katılım finans kuruluşlarından yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular 1 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecek" denildi.

    Açıklamada ayrıca, "Başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, finansman kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına finansman tutarları aktarılacak olup, müşteriler finansman tutarını ATMlerden çekebilecekler" uyarısı da yapıldı.

    Pazarcının lahana maskeli corona virüs önlemi gülümsettiBahçelievler’de kurulan bir semt pazarında bir pazarcının corona virüse karşı lahanadan yaptığı maske ile önlem alması görenleri gülümsetti. Öte yandan zabıta ekiplerinin yasağı delerek pazara gelen çocukları pazarın dışarı çıkartmasına vatandaşlar alkış yaparak destek verdi. Çocuklar ise yasaktan haberlerinin olmadığını söyledi.
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