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    HaberlerEkonomi Haberleri Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarında artış sürecek
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    31.10.2020 - 11:12 | | AA

    Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarında artış sürecek

    Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarındaki artışın gelecek yıl da devam etmesi planlanırken, bu yatırımlardan yarıya yakınının merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idarelerce gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

    Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarında artış sürecek

    2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, gelecek yıl kamu kesimi sabit sermaye yatırımları alanındaki hedeflere de yer verildi.

    AA muhabirinin programdan yaptığı derlemeye göre, kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarındaki artışın gelecek yıl da devam etmesi bekleniyor. Bu yıl reel olarak yüzde 1,1 yükselmesi beklenen söz konusu yatırımların gelecek yıl da yüzde 13,2 artacağı tahmin ediliyor.

    2021 yılında cari fiyatlarla kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 49,7'sinin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 27'sinin yerel yönetimler, yüzde 22,7'sinin işletmeci KİT'ler, yüzde 0,1'inin özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 0,6'sının döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

    Tarım, enerji, ulaştırma, eğitim ve diğer hizmetler öne çıkacak

    Gelecek yıl kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının tarım, enerji, ulaştırma, eğitim ve diğer hizmetler alt sektörlerinde yoğunlaşması öngörülüyor. Bu dönemde özel kesim sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 5,2 artış göstereceği tahmin ediliyor. Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının imalat sanayisi, ulaştırma ve konut alt sektörlerinde yoğunlaşması bekleniyor.

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