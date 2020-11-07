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07.11.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Kanada’ya Aselsan’lı cevap

Kanada’nın Bayraktar TB2’de kullanılan elektro optik kameraya ambargo uygulamasının ardından, Türk savunma sanayinden yanıt gecikmedi. ASELSAN tarafından geliştirilen yerli üretim CATS kamerası, Bayraktar TB2 SİHA üzerinden ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi

Kanada’ya Aselsan’lı cevap
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi’nde önemli bir adım daha attı. Bayraktar TB2, entegrasyon çalışmaları devam eden Aselsan CATS elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ile kritik bir test gerçekleştirdi. Baykar Uçuş ve Eğitim Merkezi’nden, Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) mühimmatlarıyla havalanan Bayraktar TB2, ASELSAN yapımı kamera sistemi CATS tarafından yapılan lazer hedefleme ile başarılı bir atış gerçekleştirdi. Saroz Körfezi’nde yapılan test atışında hedef, CATS ile yapılan lazer işaretlemenin ardından, yüksek irtifa, uzak mesafeden tam isabetle vuruldu. Test uçuşlarında CATS’in yüksek hızla hareket eden hedefleri kitleme ve takip özellikleri test edilirken, milli kamera sistemi tüm testleri başarıyla geçti. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gelişmeyi, “Milli Teknoloji Hamlesi ile yine tam isabet” etiketiyle, Twitter hesabından takipçilerine duyurdu.

Kanada hükümeti, Türk SİHA’larının Dağlık Karabağ’daki Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasından rahatsız olarak Türkiye’ye ‘İHA ekipmanı’ satışını askıya almıştı.

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