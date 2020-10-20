‘Kanuni’ İstanbul’da

Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı’ndan geçtikten sonra Marmara Denizi’ne açılan gemi sabah Kumkapı açıklarına demir attı. Gemi daha sonra Haydarpaşa Limanı’na yanaştı. 15 Mart 2020’de Türkiye’ye getirilen ve ‘Kanuni’ ismi verilen sondaj gemisi, yaklaşık 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Kanuni sondaj gemisi, Haydarpaşa Limanı’nda yapılacak hazırlıkların ardından ilk sondaj görevi için Karadeniz’e açılacak. l DHA