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25.12.2020 - 10:04 |

Kapasite kullanım oranı açıklandı

Kapasite kullanım oranı aralık ayında 0,2 puan düşüşle yüzde 75,6 oldu.

Kapasite kullanım oranı açıklandı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) Aralık'ta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1736  işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar  toplulaştırılarak değerlendirildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden  arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1  puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kameradaMuş'ta, kendisi gibi Suriye uyruklu biri kadın 3 genç kızın saldırısına uğrayan genç bir kadın, öldüresiye dövülerek saçları kopartıldı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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