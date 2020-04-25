25.04.2020 - 07:00 | | EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°Â
Kapasite kullanÄ±m oranÄ± nisanda azaldÄ±
Kovid-19â€™un ekonomi Ã¼zerindeki etkileri gÃ¶stergelerde izleniyor. Ä°malat sanayisi genelinde kapasite kullanÄ±m oranÄ± (KKO), nisanda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 13.7 puan azalarak yÃ¼zde 61.6 seviyesine geriledi.
TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±â€™ndan (TCMB) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, imalat sanayisinde faaliyet gÃ¶steren 1.727 iÅŸ yeri tarafÄ±ndan mart ayÄ± Ä°ktisadi YÃ¶nelim Anketiâ€™ne verilen yanÄ±tlar toplulaÅŸtÄ±rÄ±larak deÄŸerlendirildi. Anket sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanÄ±m oranÄ±, nisanda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 13.7 puan azalarak yÃ¼zde 61.6â€™ya geriledi.
Mevsimsel etkilerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ kapasite kullanÄ±m oranÄ± da (KKO-MA) bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 14.3 puan azalarak yÃ¼zde 61,9â€™a dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Â
6 asÄ±rlÄ±k Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, corona virüs sebebiyle yalnÄ±z kaldÄ±Bursa'da, UludaÄŸ yolu üzerinde bulunan 610 yaÅŸÄ±ndaki Tarihi Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, her yÄ±l yerli ve yabancÄ± binlerce turist tarafÄ±ndan ziyaretçi akÄ±nÄ±na uÄŸruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle OsmanlÄ± Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asÄ±rlÄ±k çÄ±narÄ±n çevresi ise, koronavirüs salgÄ±nÄ± sebebiyle sessiz kaldÄ±.Bursa'nÄ±n simge çÄ±narlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelen 610 yaÅŸÄ±ndaki "Tarihi Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±", her yÄ±l binlerce yerli ve yabancÄ± turisti gölgesinde aÄŸÄ±rlÄ±yor. GösteriÅŸli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarÄ±yla her yÄ±l binlerce kiÅŸiyi gölgesinde aÄŸÄ±rlayan tarihi çÄ±nar, adÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± mahalle sakinlerinin de geçim kapÄ±sÄ± görevini üstleniyor. OsmanlÄ± Devleti'nin kurulduÄŸu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanÄ±klÄ±k eden Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, koronavirüs sebebiyle yalnÄ±z kaldÄ±. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapÄ± ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanÄ±klÄ±k eden tarihi çÄ±nar, 610 yÄ±ldÄ±r en sessiz günlerini yaÅŸÄ±yor.