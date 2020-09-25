Kapasite kullanımı 6 aydır yükseliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin, “İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız” dedi.



Albayrak, Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı kapasite kullanım oranına ilişkin değerlendirmede bulundu. Söz konusu orandaki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:



“Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor. Kapasite kullanım oranı, eylül ayında 1.3 puan artarak yüzde 74.6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız.”



V tipi toparlanma



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de ilk vakanın mart ayında görüldüğü Kovid-19 salgını, ülke ekonomilerinin ikinci çeyrekte sert daralmalarına sebep oldu.



Salgının yayılımını önlemek için alınan tedbirler ve dünya ekonomisine ilişkin belirsizlikler ülkelerin makro verilere de hızla yansıdı. Ülkeler bu süreçten çıkmak için trilyonlarca dolarlık destek paketleri açıkladı. Öncü göstergeler üçüncü çeyrekte ekonomilerin dipten dönmeye başladığına, “V” tipi toparlanmaya geçildiğine işaret ediyor. Türkiye’de de salgının mart ayıyla birlikte ortaya çıkmasıyla makro verilerde bozulmalar başlasa da hükümetin, regülatörlerin ve bankacılık sektörünün proaktif adımlarıyla olumsuz etkiler asgari düzeyde tutuldu.



Yıla yüzde 75.5 seviyelerinden başlayan kapasite kullanım oranı, salgını nedeniyle ortaya çıkan belirsizliklerle nisan ayında yüzde 61.6 seviyelerine kadar geriledi. Alınan önlemler ve reel sektörü destekleyici adımlarla kapasite kullanım oranı altı ay üst üste artış gösterdi. Böylece kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74.6 ile salgın öncesi dönemdeki yüzde 75 - 76 seviyelerine yaklaştı.



Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise eylülde bir önceki aya göre sınırlı düşüş göstererek 105.3 seviyesinde gerçekleşti. Salgın nedeniyle belirsizliğin arttığı bir ortamda nisan ayında 66.8 seviyesine kadar gerileyen RKGE, ağustosta 106.2 ile salgın öncesi dönem seviyelerine ulaşmıştı.