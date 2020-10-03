Kar Payı Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Kar Payı Nasıl Hesaplanır?

Müşteriye banka tarafından ödenecek olan kar payı, havuzda toplanmış olan fonların kullandırılması üzerinden ele alınır. Yani bu doğrultuda müşteriye kar payı hissesi verilir. Yapılacak olan hesaplama ise belli bazı hususlar ele alınmak suretiyle gerçekleşir.



Kar Payı Hesaplama Nasıl Yapılır?



Pek çok insan kar payı hesaplaması nasıl yapılır merak etmekte ve internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. En az 1 ay vadeli olarak gerçekleştirilen kar payı işlemi, kar ve zarar üzerinden vade getirisinin paylaşıldı bir hesap türüdür. Bu hesaplamanın yapılabilmesi için bazı kriterlerin bilinmesi gerekir.



- Katılım hesabı

- Para birimi

- Ana para miktarı

- Vade sayısı (Gün)

- Tip

- Brüt

- Net



Bu kriterler alınmak suretiyle bankalara bağlı olarak farklı hesaplamalar gerçekleşir. Bankaların vermiş olduğu kar ve zarar üzerinden faiz ile beraber miktarlar değişkenlik gösterebilir. Ancak genel olarak yukarıda verilen unsurları incelemek suretiyle işlem yapılır.



En Basit Yöntem ile Kar Payı Nasıl Hesaplanır?



En basit yöntem ile kar payı hesaplaması yapabilmek için kar payı hesap makinesi kullanılabilir. Hesap makinesinin bulunduğu kutucuklar içerisinde katılma hesabı, para birimi, anapara, vade sayısı ve diğer hususlar yer almaktadır. Bu kriterler doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmek suretiyle, en basit yöntem ile kar payı hesaplaması gerçekleştirilebilir. Tabii bu durum bankadan bankaya değişkenlik gösterirken, aynı zamanda vadeye bağlı olarak da farklılık yaratabilmektedir.



Kar Payı Hesaplama



Banka faizin dışında farklı bir sisteme sahip olan kar payı, değişik hesaplamaları üzerinden ele alınabilmektedir. Hem hesaplama aracı ile beraber hem de bireysel olarak yapılan hesaplamalar, bir gösterge niteliğinde ele alınması gerekir. Bu hesapların kesir olarak anlaşılabilmesi için ise banka bünyesinde işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Ancak yukarıda verilen hesaplamalar ile beraber, yakın bir noktayı ortaya çıkarmak mümkün.