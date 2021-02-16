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16.02.2021 - 17:43 | | DHA

Kar sonrası hamsi fiyatları fırladı

Çanakkale'de etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı ve fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Balık Hali'nde ağır kış şartları nedeniyle tezgahlar boş kaldı. Az sayıdaki tezgahta bulunan balıkların fiyatları da yükseldi.

Çanakkalede ağır kış şartları balık tezgahlarını vurdu. Hafta sonundan beri etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı ile fırtınadan dolayı balıkçılar denize açılamadı. Balık Halindeki pek çok dükkanın ise kapalı olduğu dikkat çekti. Açık olan çok az sayıdaki tezgahta bulunan balıkların da fiyatları arttı. Tezgahlarda hamsi 50, sardalya 30, somon 90, tekir 50, karides 60, levrek 70, çipura 50 liradan satıldı.

Kar sonrası hamsi fiyatları fırladı

BALIK AZ ÇIKTI

Çanakkale'de etkili olan kötü hava şartları nedeniyle pek çok balıkçının denize açılamadığını söyleyen Balık Hali esnafı Doğan Uyar, Balık az çıktı. Balıkçılar denize açılamadı. Bunun için tezgahlar boş kalınca az sayıdaki balığın da fiyatı yükseldi dedi. Bölgede kar fırtınası yaşandığını hatırlatan bir diğer esnaf Onur Öget, Meteorolojiye göre birkaç gün sonra havalar düzelecek. Ancak hafta sonundan bu yana tezgahlara koyacak balığı zor bulduk" diye konuştu.

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