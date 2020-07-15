Kara hudut kapılarında görevli devlet memurları için yiyecek yardımı düzenlemesi

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yemek servisi için yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması şartı kara hudut kapıları için uygulanmayacak.