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    HaberlerEkonomi Haberleri Kara hudut kapılarında görevli devlet memurları için yiyecek yardımı düzenlemesi
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    15.07.2020 - 12:44 | | AA

    Kara hudut kapılarında görevli devlet memurları için yiyecek yardımı düzenlemesi

    Yemek servisi için yiyecek yardımından faydalanabilecek devlet memuru sayısının asgari 50 olması şartı, kara hudut kapıları için uygulanmayacak.

    Kara hudut kapılarında görevli devlet memurları için yiyecek yardımı düzenlemesi

    Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, yemek servisi için yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması şartı kara hudut kapıları için uygulanmayacak.

     

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