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    HaberlerEkonomi Haberleri Karadeniz'de balık tezgahlarda, hamsi bekleniyor
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    16.09.2020 - 13:19 | | DHA

    Karadeniz'de balık tezgahlarda, hamsi bekleniyor

    1 Eylül'de başlayan av sezonu ile balıkçılar ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Bu yıl palamut, mezgit, istavrit balıkları şimdiden tezgahlarda yerini alırken, gözler deniz suyunun soğumasıyla gelecek hamsi sürülerine çevrildi.

    Karadeniz'de balık tezgahlarda, hamsi bekleniyor

    Denizlerde, 1 Eylülde başlayan av sezonu sürüyor. Teknelerle denize açılanlar ağlarını serin sulara bırakıyor, balık avlıyor. Bu yıl tezgahlarda şimdiden palamut, istavrit ve mezgit yerini aldı. Palamutun kilosu 10,  mezgit 20, çinekop 40, istavrit ise 20 TLden satılıyor. Karadenizde gözler deniz suyunun soğumasıyla gelecek hamsi sürülerine çevrildi.

    Balıkçı Ahmet Ayvaz Geçen seneye nazaran tezgahlar bu yıl çok uygun. Denizde hemen hemen her türlü balık var. Tezgahların bollaşması için havaların biraz daha soğuması lazım. Vatandaşlar fiyattan o kadar memnun değil, havalar biraz daha soğursa balık daha bollaşır, fiyatlar düşer. Bu durum bizim için de, tüccar için de, tüketici için de iyi hale gelir. Hamsiyi bekliyoruz, yakın zaman da tezgahlarımızda olacaktır dedi.

    Hamsiyle tezgahlar şenlenecek diyen Yaşar Karasüleyman da, Tezgahlarımızda şu anda bolluk bereket var. Balıklar günlük taze. Fiyatlar ekonomik. Halkta memnun, oldukça fazla bir balık tüketimi var. Balık ruhun gıdası. Vatandaşlarımıza her gün sağlık için 'balık yiyin' diyorum diye konuştu.

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