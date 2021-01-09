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09.01.2021 - 17:57 | | AA

Karadeniz'de hamsi avının durdurulması balığın fiyatını artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı ile Karadeniz'de hamsi avının 10 gün süreyle durdurulmasının ardından Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-25 liradan satılmaya başlandı.

Karadeniz'de hamsi avının durdurulması balığın fiyatını artırdı

Trabzon Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında market ve fırınlar gibi satışlarını sürdürebiliyor.

Sadece birkaç balıkçının tezgah açtığı bölgede, başta hamsi olmak üzere mezgit, istavrit, sargan ve barbunya gibi balık türleri satışa sunuldu.

İki gün önce kilogramı 10-15 liradan satılan hamsinin fiyatı, 20-25 liraya çıktı.

Balıkçılardan Cem Yazıcı, AA muhabirine, balık yemek isteyen vatandaşlar için tezgahını açtığı ancak satışlarda normal günlerdeki yoğunluğun yaşanmadığını söyledi.

Karadeniz'deki hamsi avcılığının kısmi olarak durdurulmasının fiyatları artırdığını belirten Yazıcı, "Haliyle fiyatlar biraz yüksek. Yerli hamsi ve istavrit 25 lira, mezgit 20-25 lira, somon 30-35 lira arasında değişiyor. Çanakkale tarafında hamsi avı serbest. Buraya da o taraftan balık geliyor. Bu nedenle fiyatlar arttı. Normalde bu hamsi Karadeniz'den çıkmış olsaydı kilosu 10-15 lira arasında değişirdi ancak oradan gelince nakliye giderleri falan 20-25 lirayı buluyor." diye konuştu.

Ali Filiz de hamsi avının kısmi olarak durdurulmasının yerinde bir karar olduğunu vurgulayarak, "Hamsi çok inceydi. Biz vatandaşa verirken zorlanıyoruz. Bazen 'çok inceymiş, bırak kalsın.' diyorlar. Avlanma yasağının 10 gün değil, 1 ay hatta 1 yıl olması lazım. Hamsi kırıldı, yazıktır, günahtır." dedi.

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