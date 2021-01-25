Ä°nÅŸaatÄ±na 2016 yÄ±lÄ±nda baÅŸlanÄ±lan ve Ã¼st yapÄ±sÄ± tamamlanmak Ã¼zere olanÂ FilyosÂ LimanÄ±, TÃ¼rkiye'nin 3'Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k limanÄ± olarak uluslararasÄ± ticarette Ã¶nemli rol alacak. AynÄ± bÃ¶lgedeki FilyosÂ EndÃ¼stri BÃ¶lgesi'nde kurulmasÄ± planlanan sanayi kuruluÅŸlarÄ±na da hizmet edecek limanda, TPAO Karadeniz'deki doÄŸalgaz arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¶nettiÄŸiÂ merkez kurdu. TPAO'nÄ±nÂ kurduÄŸu merkezden, Fatih Sondaj Gemisi'nin lojistik ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lanÄ±yor. YakÄ±n zamanda Karadeniz'deki doÄŸalgaz arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lacak Kanuni Sondaj Gemisi deÂ Filyos LimanÄ±'nda son hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â FilyosÂ EndÃ¼stri BÃ¶lgesi'nin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 40Ä± da TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ±na tahsis edildi. Karadeniz'den Ã§Ä±kan doÄŸalgaz, Filyos LimanÄ±'ndan karaya Ã§Ä±karÄ±larak halkÄ±n hizmetine sunulacak.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da 11 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndaki aÃ§Ä±klamasÄ±ndaÂ Karadeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda bulunan doÄŸalgazÄ±nÂ FilyosÂ LimanÄ±'ndan karaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmalarda 2 bin kiÅŸinin istihdam edileceÄŸini sÃ¶yledi.Â Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlanmasÄ±, bÃ¶lge halkÄ±nÄ± da heyecanlandÄ±rdÄ±.Â

Sanayi ve Teknoloji Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YaÅŸar Karaman, doÄŸalgazÄ±n karaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nda yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmalarda 2 bin kiÅŸinin Ã§alÄ±ÅŸacak olmasÄ±nÄ±n bÃ¶lge iÃ§in Ã¶nemli bir istihdam kaynaÄŸÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â belirterek,Â "Bu bizim iÃ§in iyi bir rakam. Beraberinde limanÄ±n iÃ§inÂ biliyorsunuz lojistik Ã¼ssÃ¼. Onun arkasÄ±nda endÃ¼stri bÃ¶lgesinde kurulacak fabrikalar. Ã‡alÄ±ÅŸan kiÅŸi sayÄ±sÄ± olarak en az 15 bin kiÅŸi. Zonguldak sadece taÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ne endeksli deÄŸil sanayimizle teknolojimizle ve doÄŸalgazÄ±mÄ±zla inÅŸallah taÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼nÃ¼n alternatif bir sektÃ¶rle ilimizdeki iÅŸsizlere bir Ã¼mit olacaktÄ±r." dedi.

'NÄ°TELÄ°KLÄ° ARA ELAMAN Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ALIÅžMALAR YAPACAÄžIZ'Â

Karaman,Â Filyos'unÂ bÃ¶lgenin kalkÄ±nmasÄ±na en Ã¶nemli bÃ¶lge durumunda olduÄŸunu ifade etti. Sanayi kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n nitelikli personel ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§inÂ birtakÄ±mÂ Ã§alÄ±ÅŸmalar planladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Karaman, ÅŸÃ¶yle dedi:Â

"GenÃ§lerimize kaliteli ara elaman olarak kendilerini yetiÅŸtirmelerini tavsiye ediyoruz. Bizde Ã¼niversitemizle kamu ve sanayiÂ iÅŸbirliÄŸiyleÂ projelere imza atacaÄŸÄ±z. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±r. Ara eleman bulmakta zorlanÄ±yor firmalar. BizÂ Filyos'taÂ bir firmayÄ± ziyaret ettik. KaynakÃ§Ä± ve tornacÄ± bulamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. YetiÅŸmiÅŸ ve kaliteli ara elaman istiyorlar. Bizlerde buna Ã¶ncÃ¼ olacaÄŸÄ±z inÅŸallah."Â