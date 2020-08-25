Karadeniz’deki rezervin değeri 80 milyar $

Dev saha

Birol, “Doğalgazı mümkün olduğunca hızlı çıkarmak gerek” diyerek, mevcut ortamın doğalgazı düşük maliyetle çıkarmaya imkan verdiğine dikkat çekti. Birol söz konusu rezervi çıkarmak için 6 milyar dolarlık yatırım gerekebileceğini kaydetti.

Keşfedilen rezervle ilgili değerlendirmelerde bulunan Birol şunları söyledi:

“Gaz sahasının keşfi Türkiye enerji sektörü için bir dönüm noktası. Petrol ve doğalgaz sahalarını büyük, dev ve süper dev diye kategorilere ayırıyoruz. Bu dev kategorisini giren bir saha. Türkiye doğalgazda tamamen dışa bağımlı. Bu gaz bizim dışa olan bağımlılığımızı ciddi anlamda düşürecek. Bu saha potansiyel olarak 80 milyarlık bir değere tekabül edecektir. Cari açıkta enerji ithalatı faturamızda ciddi bir düşüş sağlayacak. Biz hala doğalgaz ithal edeceğiz ama bu ciddi bir düşüş sağlayacak.”

Bu gelişmenin ardından Rusya’dan alınan doğalgazda önemli bir indirim gerçekleşebileceğini ifade eden Fatih Birol şöyle devam etti:

“Gazı aldığımız Rusya, İran ve Cezayir’le uzun zamanlı kontratlar yapılıyor ve sona gelindiğinde mevcut piyasa koşullarına göre aşağı veya yukarı çekmek müzakereleri oluyor. Dünyada gaz fiyatları düştü sizde gaz fiyatlarını düşürün diyebiliyorduk şimdi artı bir koz daha geldi. Evde ve sanayide kullandığımız fiyatları aşağı çekebilir.”