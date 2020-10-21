Karadeniz'den Rusya'ya ihracatta Trabzon başı çekti

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Karadeniz'deki 18 ilden Rusya'ya yılın ocak-eylül döneminde yapılan 147 bin 767 tonluk ihracat karşılığında 168 milyon 663 bin 465 dolar gelir elde edildi. Söz konusu dönemde Trabzon, 99 milyon 621 bin 376 dolarla bölgeden Rusya'ya yapılan ihracatın yüzde 59'unu tek başına sırtladı. Bu dönemde kentten Rusya'ya 83 bin 460 tonluk ihracat gerçekleştirildi.

Yılın ilk 9 ayında, Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na ihracatta yaş meyve sebze, su ürünleri ile fındık ve mamulleri sektörleri başı çekti. Ocak-eylül döneminde Rusya'ya 86 milyon 62 bin 828 dolarlık yaş meyve sebze ürünleri, 10 milyon 62 bin 79 dolarlık su ürünleri ile 1 milyon 990 bin 448 dolarlık fındık ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Rusya'ya yapılan ihracatta Trabzon'u, 27 milyon 971 bin 483 dolarlık payla Samsun ve 22 milyon 103 bin 255 dolarlık payla Rize takip etti.

"Karadeniz'den Rusya'ya yapılan ihracat artış gösterdi"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Karadeniz'den Rusya'ya yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttığını söyledi.

Ülkeden Rusya'ya ihracatta yaşanan artışa paralel olarak bölge ihracatının da arttığına işaret eden Kalyoncu, "Karadeniz Bölgesi'nden Rusya Federasyonu'na geçmişte ağırlıklı olarak yaş meyve sebze ve fındık ihraç edilirken, son yıllarda Rize ve Trabzon'da yetiştirilen Karadeniz somonunun dondurulmuş ve fileto olarak ihracatında önemli gelişme yaşandı." dedi.

"Karadeniz somonu ihracatı da daha üst rakamlara ulaşacak"

Kalyoncu, Rus tüketici kitlesi tarafından büyük beğeni alan Karadeniz somonu ihracatının önümüzdeki dönemde daha üst rakamlara ulaşacağını aktararak "Balık tüketiminin yüksek olduğu Rusya pazarından ihracatçılarımızın daha üst düzeyde pay alabilmeleri için ileri derecede işlenmiş ve raf ömrü daha uzun ürünler üretilmesine önem verilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya pazarında Trabzonlu iş insanlarının önemli yatırımları bulunduğuna vurgu yapan Kalyoncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaş meyve sebze dağıtım ve pazarlamasında önemli konumda olan iş insanlarımızın lojistik sektöründe özellikle deniz yolu taşımacılığında Rus limanları arasında yapılan tarifeli Ro-Ro taşımacılığı ile iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlandı. DKİB olarak bölgeden Rusya Federasyonu'na tüm sektörlerden daha fazla ihracat yapılması konusunda da çalışmalarımız sürüyor."