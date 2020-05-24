Karaismailoğlu'ndan "Ramazan Bayramı" mesajı

Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı videoda, şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki onları, annenizin içinizi ısıtan o güzel gülümsemesi, babanızın birbirinden komik şakaları, kardeşinizin o heyecanlı konuşması, hepsi aslında sizin yanınızda. Çünkü sizi sevdiklerinize bağlamak için çok çalışıyoruz. Sağlıklı güzel günlere kadar uzakları yakın etmeye devam edecek, günü geldiğinde de sizi onlara, onları da size ulaştıracağız."

Bakan Karaismailoğlu, tüm Türkiye'nin bayramını kutlayarak, herkesin sağlıklı, mutlu, nice bayramlar geçirmesini diledi.