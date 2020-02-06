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    HaberlerEkonomi Haberleri Karar çıktı! Turkuaz taksi dönemi bitiyor
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    06.02.2020 - 11:41 |

    Karar çıktı! Turkuaz taksi dönemi bitiyor

    İstanbul Taksiciler Esnaflar Odası Başkanı Eyüp Aksu, turkuaz taksi sahiplerinin sarı renkli taksi tarifesi ile yolcu taşıyabilmesi için İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) başvurduklarını söylemişti. Bugün karar çıktı ve isteyen taksiciler sarıya dönebilecekler. Buna göre; turkuaz taksiler de artık yolcularından sarı taksi tarifesine göre ücret alacaklar.

    Karar çıktı! Turkuaz taksi dönemi bitiyor

    Derin Gökçe

    İstanbul'da 1 Haziran 2018'den itibaren başlayan uygulama ile sarı taksilerin yanı sıra üst segment (D) olan turkuaz renkte taksiler dönemi başlamıştı. Turkuaz taksileri kullanan yolcular sarı taksilere nazaran yüzde 15 daha fazla ücret ödeyerek konforlu yolculuk etme imkanına sahip oluyorlardı. Hal böyle olunca turkuaz taksilerin fazla ücret nedeniyle talep görmediği belirtilmişti.

    KARAR BUGÜN ÇIKTI

    Bugün konuyla ilgili karar çıktı! İsteyen turkuaz taksiler sarıya dönebilecekler. Milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaflar Odası Başkanı Eyüp Aksu, turkuaz taksiden sarı taksiye dönüşün taksi sahiplerine 1000 TL'ye mâl olacağını söylüyor. Aksu konuşmasının devamında, "Bugün karar çıktı. İsteyen turkuaz taksi sahipleri artık yollarına sarı taksi olarak devam edebilecekler.Tarifeleri de sarı taksi tarifesi olacak." dedi.

    350'ye yakın Turkuaz taksinin olduğunu belirten Aksu, " Turkuaz renkli taksilerimizden isteyen esnafımız artık sarıya dönebilecekler. İsteyen esnafımız da aracın rengini değiştirerek sarı renkli C segmenti tarifesi ile İstanbullu vatandaşlara hizmet verecekler" dedi.

    Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.
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