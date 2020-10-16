16.10.2020 - 15:05 | | DHA
Karayolları'ndan köprü geçişi açıklaması
Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyrulur" denildi.
İstanbul'da rezalet! İple banka bağladılarPendik'te, otistik çocukların bakım ve rehabilitasyonunun yapıldığı merkezde bir gencin kolları arkadan bağlı olarak bahçede oturduğu görüntülerle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kapsamlı şekilde soruşturuluyor. DHA'nın edindiği bilgilere göre rahatsız edici görüntü, öfke nöbeti geçiren otizmli genci kontrol etmekte zorlanan bir personelin, kendisine ve başkasına zarar vermemesi için kollarını arkadan bezle bağlaması nedeniyle gerçekleşti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da sorumlular hakkında soruşturma başlattı.