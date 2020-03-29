BİST88.125-3,72EURO7,202,04USD6,450,88ALTIN336,210,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Kart faizi düşürüldü
    ABONE OL
    29.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kart faizi düşürüldü

    Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını düşürdü.

    Kart faizi düşürüldü

    Buna göre, 1 Nisan 2020’den geçerli olmak üzere, Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.40’tan yüzde 1.25’e, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.12’den yüzde 1’e, Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.70’ten yüzde 1.55’e, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 1.42’den yüzde 1.30’a indirildi.

    Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı’nda yangınİstanbul Sultagazi'de Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda çalışan bir tramvayda yangın çıktı. Az sayıdaki yolcu tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rehberler, #evdekal mesajları gönderdi

    Rehberler, #evdekal mesajları gönderdi

    Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

    Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

    Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

    Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

    Virüsün esir aldığı en turistik şehirler

    Virüsün esir aldığı en turistik şehirler

    Sıradaki Haber