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04.01.2021 - 07:02 |

Kasım ayında benzin ve motorin satışları yükseldi

Kasım ayında benzin satışları yüzde 2,80, motorin satışları yüzde 6,92 arttı.

Kasım ayında benzin ve motorin satışları yükseldi

Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Kasım ayında benzin satışlarının  geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,80 oranında arttığını açıkladı.

PETDER'in yayınladığı aylık bültene göre benzin satışları 266 bin 476 m3 oldu. Aynı ayda motorin satışları yüzde 6,21 artışla 2,74 milyon m3 oldu.

Bilgi Notları:

- Fuel oil satışları yüzde 15,95 düşüşle 19 bin 175 tona geldi.

- Otogaz LPG satışları yüzde 4,44 düşüşle 251 bin 979 ton oldu.

- Gazyağı satışları yüzde 51,59 düşüşle 152 M3 oldu.

- İlk 11 ayda benzin satışları yüzde 1,70 düşüşle 2,89 milyon ton, motorin satışları yüzde 0,53 artışla 27,21 milyon m3 ve otogaz LPG  satışları yüzde 7,32 düşüşle 2,78 milyon ton oldu.

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