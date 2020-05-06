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    HaberlerEkonomi Haberleri Katar Hava Yolları haziran sonuna kadar 80 noktaya yeniden uçmaya başlayacak
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    06.05.2020 - 19:35 | | AA

    Katar Hava Yolları haziran sonuna kadar 80 noktaya yeniden uçmaya başlayacak

    Katar Hava Yolları mayıs sonuna kadar 52, haziran sonuna kadar ise 80 noktaya kademeli olarak yeniden seferlere başlamayı planlıyor.

    Katar Hava Yolları haziran sonuna kadar 80 noktaya yeniden uçmaya başlayacak

     

    Katar Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, kademeli uçuş programının artan yolcu talebi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası bazı ülkelerde giriş çıkışlara getirilen serbestlikle uyumlu olacağı belirtildi.

    Açıklamada, hedeflenen 80 noktanın 23'ünün Avrupa'da, 4'ünün Amerika kıtasında, 20'sinin Afrika ve Orta Doğu'da, 33'ünün ise Asya'da yer aldığı kaydedildi.

    Katar Hava Yolları Kovid-19'un yayılmasıyla uçuşlarının büyük kısmını askıya almış ancak kargo seferlerine devam etmişti.

    Türkiye'nin gülük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 253 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 64 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 131 bin 744, can kaybı 3 bin 584 oldu.
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