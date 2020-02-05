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    05.02.2020 - 17:24 | | AA

    Katar Hava Yolları Ruanda’nın milli hava yolu şirketine ortak oluyor

    Katar Hava Yolları, Ruanda’nın milli hava yolu şirketi Rwandair’in yüzde 49’luk hissesini satın almak için görüşme yürüttüğünü açıkladı.atar Hava Yolları, Ruanda’nın milli hava yolu şirketi Rwandair’in yüzde 49’luk hissesini satın almak için görüşme yürüttüğünü açıkladı.

    Katar Hava Yolları Ruanda’nın milli hava yolu şirketine ortak oluyor

     

    Katar Hava Yolları, sosyal medya hesabında, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Akbar al-Baker’in Doha’da yaptığı açıklamalara yer vererek, RwandAir’in yüzde 49’luk hissesini almak için görüşmeler yapıldığını duyurdu.

    Komşu ülkelerin bölgedeki hava trafiğine yönelik kısıtlamalarını aşmaya çalışan şirket, daha önce Ruanda’nın başkenti Kigali’de yapılacak yeni havalimanın da yüzde 60’ını 1,3 milyar dolara almak için anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

    Hava sahası kısıtlaması sadece Katarlı şirketlere uygulandığı için RwandAir, Afrika’dan taşıdığı yolcuları herhangi bir kısıtlama olmadan Doha’ya ulaştırabilecek.

    Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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