Katar’dan İstanbul’a 93 milyon euro yatırım

JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, “Karaköy’deki tarihi Veli Alemdar Han’da hizmete başladık. İstanbul’un gerçek turizm potansiyelini hep birlikte açığa çıkarmak istiyoruz” dedi.



İstanbul Karaköy’de restore edilen Veli Alemdar Han’da faaliyete geçen JW Marriott otelinin açılışında konuşan Köseoğlu, İstanbul’un her geçen gün artan turizm potansiyeline dikkati çekerek, Türkiye’nin en değerli turizm destinasyonlarından İstanbul’un, lüks otel markalarının ilgisini çekmeye devam ettiğini söyledi. JW Marriott Istanbul Bosphorus’ta 16’sı süit olmak üzere farklı çeşit, metrekare ve manzaralara sahip toplam 130 oda bulunuyor.