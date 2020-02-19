19.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Katar’dan İstanbul’a 93 milyon euro yatırım
Katar merkezli Al Rayyan Turizm ve Yatırım Şirketi, JW Marriott Istanbul Bosphorus ile yine Marriott International zincirinin bir parçası olan Sheraton Istanbul City Center’i toplam 93 milyon euro’ya satın aldı.
JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, “Karaköy’deki tarihi Veli Alemdar Han’da hizmete başladık. İstanbul’un gerçek turizm potansiyelini hep birlikte açığa çıkarmak istiyoruz” dedi.
İstanbul Karaköy’de restore edilen Veli Alemdar Han’da faaliyete geçen JW Marriott otelinin açılışında konuşan Köseoğlu, İstanbul’un her geçen gün artan turizm potansiyeline dikkati çekerek, Türkiye’nin en değerli turizm destinasyonlarından İstanbul’un, lüks otel markalarının ilgisini çekmeye devam ettiğini söyledi. JW Marriott Istanbul Bosphorus’ta 16’sı süit olmak üzere farklı çeşit, metrekare ve manzaralara sahip toplam 130 oda bulunuyor.