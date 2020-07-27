Katma değerli fren ihracatı son sürat

Varank, tesiste kilogram başına 40 sentlik ham maddenin 7 dolarlık ürüne dönüştürülerek 40’ın üzerinde ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.



Japonya’ya kadar satıyor



Varank, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) fabrika ziyaretleri yaptı. Isıya ve aşınmaya dayanıklı, alaşımlı yüksek mukavemetli çelik dökümler üreten ve ihraç eden Silvan Sanayi AŞ’nin fabrikasını da ziyaret eden Varank, burada incelemelerde bulundu.

Varank, “Buradaki imalatın yüzde 90’ından fazlası yurt dışına ihraç ediliyor. Bu nitelikli döküm gerektiren bir iş. Buradaki YHT tren fren diskleri tüm Avrupa ülkelerine, Çin ve Japonya’ya ihraç ediliyor” dedi.



Varank Türkiye’de yüksek katma değerli üretimin bir noktaya gelmesi için bakanlık destekleriyle ülke sanayisine önemli avantajlar sağladıklarını vurguladı. Yeni tesis 35 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriliyor.