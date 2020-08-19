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    HaberlerEkonomi Haberleri Kavanoz kapağında bu yıl stok sağlam
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    19.08.2020 - 07:00 | | Aylin Rana Aydin

    Kavanoz kapağında bu yıl stok sağlam

    Vatandaşların konserve hazırlığı tüm hızıyla sürüyor. Geçen yaz yaşanan kavanoz kapağı krizi, bu sene yerini bolluğa bıraktı. Kavanozda, kapakta sorun yok, fiyatlar da normal.

    Kavanoz kapağında bu yıl stok sağlam
    Aylin Rana Aydin

    Evlerde kışlık konserve hazırlığı başladı. Ürünlerin bol ve lezzetli olduğu yaz döneminde vatandaşlar kışın tüketmek üzere salça, reçel, turşu hazırlığı yapıyor. Salçalar, reçeller kaynatılıyor, turşular kuruluyor. Her bir kavanoz hazırlanarak, kış aylarında kullanılmak üzere muhafaza ediliyor. Vatandaşların bazıları sebze ve meyveyi pazar ve manavlardan alırken, daha fazla konserve yapmak isteyenler ise hal'e de gidip kasa kasa ürün alıyor. Bu dönemde sokak satıcıları bile "Konservelik, menemenlik domates geldi" diye bağırarak satış yapıyor.

    50 kuruşa indi

    Geçen yıl vatandaşlar kışlık salça ve reçel yapımını artırınca piyasada kavanoz kapağı kalmamıştı. Üreticide 30-35 kuruş olan kavanoz kapaklarının perakendede tanesi 2 liraya kadar çıkmıştı. Bu yıl fiyatların normal düzeyde seyretmesini bekleyen üreticiler, kapak fiyatlarında sorun beklemiyor. Perakendede kavanoz kapaklarının tanesi 40-50 kuruşa satılırken, 1 litrelik cam kavanozların fiyatı ise 2.5 liradan başlıyor.

    Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, vatandaşların konserveye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Yeni bir üretim hattı yatırımı yaptıklarını belirten Sarıbekir, “Konserve ilgi görüyor. Pandemi süreci de bunu tetikledi. Bu yıl biraz sebze fiyatları da uygun. Sebze fiyatları düştükçe konserve her geçen gün ilgi görüyor, talep artıyor” dedi.

    Bu yıl 200-250 milyon arasında kapak satılmasının beklendiğini kaydeden Sarıbekir, kavanoz satışlarının kapak satışlarının yarısı kadar olduğunu söyledi. Sarıbekir, "Cam kavanozlar birkaç kez kullanılabilir ancak konservenin hava almaması için her seferinde yeni kapak kullanılması gerekir. Bu nedenle daha fazla kapak satılır" dedi.

    Kavanoz kapağında bu yıl stok sağlam

    Milyarlık satış

    Discount, zincir ve yerel marketlere kapak satışı yaptıklarını dile getiren Sarıbekir, şöyle devam etti:

    “Sarkap markasıyla da hijyenik bir şekilde ürünleri paketliyoruz. 100 milyonun üzerinde kapak satıldı. Bu yıl kapağa doyuldu aslında. Yıllık üretimimiz 1 milyar adet. Konserve üretimi yapan firmalara da gönderiyoruz. Bu yıl fiyatlar kapakta normal.”

    ‘Domatese bağlı’

    Rose Ambalaj yetkilisi Halil İbrahim Güzelgül, toptancıların geçen yılın etkisinden dolayı bu yıl erken stok yaptıklarını söyledi. Geçen yıl piyasada kapak bulunamadığı için panik olduğunu hatırlatan Güzelgül, “Bu işin belirleyici noktası domatestir. Domatesin fiyatı düştükçe kapağa da talep artıyor. Kış için erzak hazırlamanın pandemi döneminde ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk” diye konuştu.

    Güzelgül, “Bu yıl geçen yılki gibi karaborsa durumu söz konusu değil. Yıllık üretimimiz 60-80 milyon adet arasında. Kapakta, üreticiden çıkan fiyatlar çok değişken, kullanılan malzeme ve boyalar belirleyici oluyor” ifadelerini kullandı.

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