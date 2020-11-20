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20.11.2020 - 15:29 | | DHA

Kayseri'de pastırmanın dilimi 3,24 TL oldu

Kayseri'nin meşhur lezzetlerinden pastırmanın kilo fiyatı, 170 TL'den 180 TL’ye yükseldi. Büyükbaş hayvanın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın 0,18 gram dilimi ise, 3,24 TL oldu.

Kayseri'de pastırmanın dilimi 3,24 TL oldu

Kayseri'de antrikot, bonfile, sırt, kapak, şekerpare, dilme ve omuz gibi büyükbaşın 7 farklı noktasından yapılan pastırma, 9 farklı işlemden geçirilerek satışa sunuluyor. Kentin en önemli gelir kaynaklarından olan pastırmanın fiyatında artış yaşandı. Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın kilo fiyatı 170 TL’den 180 TL’ye çıktı. Pastırma satıcıları, antrikot pastırmanın 0,18 gram dilimini ise 3,24 TL'den satıyor.

Kayseri’de yaklaşık 50 yıldır pastırmacılık yapan Osman Nuri Öztürk, pastırmanın Kayseri’ye has bir lezzet olduğunu belirterek "Pastırma Kayseri’ye 1600’lü yıllarda yurt edinmiş ve iklimiyle beraber ileri gelen ustalarımızla Kayseri'nin yöresel bir lezzeti olmuştur. Pandemiyle beraber ilk zamanlarda pastırma satışında bir azalma olmuştu sonrasında ise artış gerçekleşti. Şimdi ise, gayet güzel seyrinde bir satış söz konusu" diye konuştu.

Ellerinde 10 çeşit pastırma olduğunu belirten Öztürk, "Pastırma fiyatlarımız 140 TL'den başlıyor 190 TL'ye kadar çıkıyor. Pastırmanın 0,18 gram dilimi 3,24 TL’den satılıyor. Fiyat, etin bölgesine göre değişiyor. Şu anda elimizdeki en yüksek fiyatlı pastırma, bonfile etinden yapılan kuş gömü pastırmadır. En değerli pastırma olan, bonfile pastırmanın kilosu da 190 TL’ye satılıyor" ifadelerini kullandı. Pastırma fiyatlarındaki artışa da değinen Öztürk, geçen yıla oranla pastırma fiyatlarında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış yaşandığını sözlerine ekledi.

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